Назван самый распространенный вид онкологии: рак молочной железы

Уплотнения или образования в груди. Появление твердых участков или шишек в молочной железе, они могут и безболезненными, болезненными.

Необычные изменения в форме, размере или симметрии молочных желез.

Изменения кожи. Появление покраснения, отечности, втяжения кожи или «апельсиновой корки» на поверхности груди.

Выделения из соска. Ненормальные выделения из соска, они могут быть прозрачными, кровянистыми или желтоватыми.

Необъяснимая боль в груди или соске, которая не связана с менструальным циклом.

Втяжение соска или изменения его структуры, такие как трещины или язвы.

Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области или в области ключицы.

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, затрудненное или болезненное мочеиспускание, слабый поток мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Кровь в моче или сперме.

Необъяснимая боль в области таза, поясницы или бедер.

Болезненные ощущения во время эякуляции.

Проблемы с эрекцией или снижение либидо.

Увеличение лимфатических узлов в области таза или живота.

Усталость, потеря веса или аппетита, а также общая слабость.

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