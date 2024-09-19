Назван самый распространенный вид онкологии: рак молочной железы

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женщины

Рак молочной железы остается самым распространенным среди онкологических заболеваний. Об этом сообщили в страховой компании «Росгосстрах».

— Рак груди и рак матки — наиболее распространенные виды онкологических заболеваний (24% и 18% от всех случаев), при этом они возглавляют список на протяжении трех лет с 2021 года, — говорится в исследовании.

66% обратившихся с раком молочной железы — женщины, их почти в два раза больше мужчин (34%).

У мужчин чаще всего встречается рак предстательной железы (12% от всех случаев). Злокачественной меланомой кожи (6%) и миеломой (6%) в равной степени болеют представители обоих полов.

Большинство случаев заболевания онкологией зафиксировали в Москве и Московской области (29%). Далее следуют Рязанская область (18%) и Санкт-Петербург с Ленобластью (12%).

Напомним признаки рака молочной железы:
  • Уплотнения или образования в груди. Появление твердых участков или шишек в молочной железе, они могут и безболезненными, болезненными.
  • Необычные изменения в форме, размере или симметрии молочных желез.
  • Изменения кожи. Появление покраснения, отечности, втяжения кожи или «апельсиновой корки» на поверхности груди.
  • Выделения из соска. Ненормальные выделения из соска, они могут быть прозрачными, кровянистыми или желтоватыми.
  • Необъяснимая боль в груди или соске, которая не связана с менструальным циклом.
  • Втяжение соска или изменения его структуры, такие как трещины или язвы.
  • Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области или в области ключицы.

Признаки рака предстательной железы:
  • Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, затрудненное или болезненное мочеиспускание, слабый поток мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
  • Кровь в моче или сперме.
  • Необъяснимая боль в области таза, поясницы или бедер.
  • Болезненные ощущения во время эякуляции.
  • Проблемы с эрекцией или снижение либидо.
  • Увеличение лимфатических узлов в области таза или живота.
  • Усталость, потеря веса или аппетита, а также общая слабость.

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