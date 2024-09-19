Уровень воспаления в организме можно снизить с помощью небольшого стресса: врач Ильницкий привел примеры

Правильное питание. Увеличьте потребление антиоксидантов: фрукты и овощи, особенно ягоды, шпинат и брокколи.

Включите в рацион жирные кислоты Омега-3: рыба (лосось, скумбрия), орехи и семена (особенно льняные и чиа).

Ограничьте потребление сахара и обработанных продуктов.

Регулярные физические нагрузки помогают снизить уровень воспаления.

Избыточный вес способствует воспалению, поэтому поддержание здорового веса важно для снижения воспалительных процессов.

Управление стрессом. Освойте практики, такие как медитация, глубокое дыхание и йога.

Качественный сон важен для общего здоровья.

Избавьтесь от вредных привычек.

Некоторые добавки, такие как куркумин, имбирь и омега-3, могут помочь снизить воспаление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.