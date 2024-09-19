Уровень воспаления в организме можно снизить с помощью небольшого стресса: врач Ильницкий привел примеры
Невысокий уровень стресса поможет снизить уровень воспаления в клетках. Как вызвать такой стресс, рассказал врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий.
Что является стрессом нормальной интенсивности, который не навредит, а, напротив , мобилизует внутренние резервы?
— Самый простой метод – это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека, — отметил специалист.
Второй пример — физические нагрузки. Когда человек только начинает заниматься, продукция провоспалительных цитокинов увеличивается, однако, если продолжать занятия, между нагрузками их содержание снижается. В результате концентрация противовоспалительных молекул повышается.
— Стресс в виде физической нагрузки укрепляет организм и способствует улучшению здоровья, — подчеркнул врач.
Общие советы медиков по снижению воспаления в организме:
- Правильное питание. Увеличьте потребление антиоксидантов: фрукты и овощи, особенно ягоды, шпинат и брокколи.
- Включите в рацион жирные кислоты Омега-3: рыба (лосось, скумбрия), орехи и семена (особенно льняные и чиа).
- Ограничьте потребление сахара и обработанных продуктов.
- Регулярные физические нагрузки помогают снизить уровень воспаления.
- Избыточный вес способствует воспалению, поэтому поддержание здорового веса важно для снижения воспалительных процессов.
- Управление стрессом. Освойте практики, такие как медитация, глубокое дыхание и йога.
- Качественный сон важен для общего здоровья.
- Избавьтесь от вредных привычек.
- Некоторые добавки, такие как куркумин, имбирь и омега-3, могут помочь снизить воспаление.
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