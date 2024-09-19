Диетолог Лазуренко: рисовую кашу на молоке можно сравнить с энергетической бомбой

Высокое содержание питательных веществ. Бурый рис богат витаминами группы B (особенно B1, B3 и B6), магнием, фосфором и железом.

Содержит больше клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровье кишечника.

Поддержка сердечно-сосудистой системы, снижение уровня холестерина. Клетчатка помогает снизить уровень LDL (плохого) холестерина в крови.

Низкий гликемический индекс. Бурый рис медленно усваивается, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Высокое содержание клетчатки и питательных веществ помогает дольше сохранять чувство сытости, это важно для худеющих и диабетиков.

Бурый рис является хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией на длительный срок.

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