Диетолог Лазуренко: рисовую кашу на молоке можно сравнить с энергетической бомбой
Рисовую кашу на молоке можно сравнить с энергетической бомбой, рассказала диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Рис следует выбирать в зависимости от состояния здоровья.
— Если есть проблемы с усвоением или нарушение углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет, тогда белый, шлифованный, круглый рис, который очень мощно разваривается, не подойдёт, — отметила специалист.
Блюда из такого риса будут резко повышать уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу «неадекватно использовать этот массивный источник энергии». Это провоцирует дальнейшее нарушение метаболического процесса.
— Если это вариант шлифованного риса в виде каши на молоке с добавлением сахара или мёда, каких-нибудь фруктиков, ягодок — то это прямо бомба для организма как источник массивной энергии, — предупредила врач.
Медик рекомендует в таком случае коричневый, бурый рис. В нем много клетчатки, он дает сытость и не вызывает скачок сахара в крови.
Бурый рис — цельнозерновой продукт, который сохраняет оболочку и зародыш, что делает его более питательным по сравнению с белым рисом. Преимущества бурого риса:
- Высокое содержание питательных веществ. Бурый рис богат витаминами группы B (особенно B1, B3 и B6), магнием, фосфором и железом.
- Содержит больше клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровье кишечника.
- Поддержка сердечно-сосудистой системы, снижение уровня холестерина. Клетчатка помогает снизить уровень LDL (плохого) холестерина в крови.
- Низкий гликемический индекс. Бурый рис медленно усваивается, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
- Высокое содержание клетчатки и питательных веществ помогает дольше сохранять чувство сытости, это важно для худеющих и диабетиков.
- Бурый рис является хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией на длительный срок.
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