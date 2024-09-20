Врач Малышева назвала повышенную утомляемость признаком дефицита витамина D

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девушка

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, по каким признакам можно заподозрить дефицит витамина D. Об этом она написала в своём блоге.
 
— Чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D, проще всего сдать анализ. Это особенно актуально, учитывая, что уровень дефицита витамина D остаётся высоким, — отметила медик.
 
Признаки, которые могут указывать на недостаток витамина D:
  • повышенная утомляемость, 
  • ломкость волос и ногтей,
  • более серьёзные симптомы — переломы. 
Для диагностики дефицита витамина D следует сдать анализ крови, уточнила медик.

Подробнее о проблеме.

Дефицит витамина D — состояние, при котором уровень витамина D в организме оказывается ниже нормы. Он играет важную роль в поддержании здоровья, и его недостаток может привести к различным проблемам.

Причины дефицита:
  • Недостаток солнечного света. Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Люди, которые мало времени проводят на солнце, особенно в зимний период, подвержены риску дефицита.
  • Неправильное питание. Нехватка витамина D в рационе, особенно у вегетарианцев и веганов.
  • Проблемы с усвоением. Некоторые заболевания, такие как целиакия или болезни печени, могут затруднять усвоение витамина D.
  • С возрастом кожа менее эффективно синтезирует витамин D.

Симптомы дефицита:
  • Усталость и слабость.
  • Боль в костях и мышцах, хрупкость костей.
  • Проблемы с иммунной системой
  • Депрессия.

Последствия:
  • Остеопороз. Дефицит витамина D приводит к снижению плотности костей и повышенному риску переломов.
  • Рахит. У детей дефицит может вызвать рахит, заболевание, характеризующееся нарушением минерализации костей.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
врач и телеведущая
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