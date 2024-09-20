Врач Малышева назвала повышенную утомляемость признаком дефицита витамина D
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, по каким признакам можно заподозрить дефицит витамина D. Об этом она написала в своём блоге.
— Чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D, проще всего сдать анализ. Это особенно актуально, учитывая, что уровень дефицита витамина D остаётся высоким, — отметила медик.
Признаки, которые могут указывать на недостаток витамина D:
- повышенная утомляемость,
- ломкость волос и ногтей,
- более серьёзные симптомы — переломы.
Подробнее о проблеме.
Дефицит витамина D — состояние, при котором уровень витамина D в организме оказывается ниже нормы. Он играет важную роль в поддержании здоровья, и его недостаток может привести к различным проблемам.
Причины дефицита:
- Недостаток солнечного света. Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Люди, которые мало времени проводят на солнце, особенно в зимний период, подвержены риску дефицита.
- Неправильное питание. Нехватка витамина D в рационе, особенно у вегетарианцев и веганов.
- Проблемы с усвоением. Некоторые заболевания, такие как целиакия или болезни печени, могут затруднять усвоение витамина D.
- С возрастом кожа менее эффективно синтезирует витамин D.
Симптомы дефицита:
- Усталость и слабость.
- Боль в костях и мышцах, хрупкость костей.
- Проблемы с иммунной системой
- Депрессия.
Последствия:
- Остеопороз. Дефицит витамина D приводит к снижению плотности костей и повышенному риску переломов.
- Рахит. У детей дефицит может вызвать рахит, заболевание, характеризующееся нарушением минерализации костей.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Медицина
врач и телеведущая
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