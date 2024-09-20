Врач Малышева назвала повышенную утомляемость признаком дефицита витамина D

повышенная утомляемость,

ломкость волос и ногтей,

более серьёзные симптомы — переломы.

Недостаток солнечного света. Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Люди, которые мало времени проводят на солнце, особенно в зимний период, подвержены риску дефицита.

Неправильное питание. Нехватка витамина D в рационе, особенно у вегетарианцев и веганов.

Проблемы с усвоением. Некоторые заболевания, такие как целиакия или болезни печени, могут затруднять усвоение витамина D.

С возрастом кожа менее эффективно синтезирует витамин D.

Усталость и слабость.

Боль в костях и мышцах, хрупкость костей.

Проблемы с иммунной системой

Депрессия.

Остеопороз. Дефицит витамина D приводит к снижению плотности костей и повышенному риску переломов.

Рахит. У детей дефицит может вызвать рахит, заболевание, характеризующееся нарушением минерализации костей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.