Терапевт Шмелева: старайтесь осенью есть продукты, в которых содержатся витамины А, С и D

Частое мытье рук. Используйте мыло и воду или антисептик на спиртовой основе, особенно после посещения общественных мест.

Избегайте касания глаз, носа и рта немытыми руками.

Старайтесь избегать близкого контакта с людьми, особенно в период эпидемий.

Избегайте больших скоплений людей.

Укрепление иммунной системы включает правильное питание, физическую активность, здоровый сон.

Вакцинация.

Поддерживайте оптимальную влажность воздуха, чтобы избежать пересыхания слизистых оболочек.

Управляйте стрессом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.