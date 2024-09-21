Терапевт Шмелева: старайтесь осенью есть продукты, в которых содержатся витамины А, С и D

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Осень — пора сезонных простуд и ОРВИ. В этот период особенно важно обеспечить свой организм витаминами.

Как рассказала врач-терапевт Яна Шмелева, нет какого-то определенного продукта, который непременно нужно есть только осенью. 

— Важнее то, какие витамины в принципе в дефиците у нас в осенний период, и надо стараться употреблять продукты с их содержанием,отметила медик. 

Основной — витамин С, он помогает иммунитету бороться с вирусами и бактериями.

Источники витамина С: цитрусовые, киви, манго, чеснок, щавель, петрушка, капуста, перец, шиповник, различные ягоды.

Необходим витамин D. Главный его источник — солнечный свет. В осенний период нужно дополнительное употребление продуктов, богатых им. 

Источники: жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, тунец), молочные продукты, яйца (особенно желтки).

Также осенью необходим витамин А, он поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, барьеров против проникновения инфекции.

Витамин А содержится в картофеле, моркови, шпинате и тыкве.

Как снизить риск заболевания ОРВИ?
  • Частое мытье рук. Используйте мыло и воду или антисептик на спиртовой основе, особенно после посещения общественных мест.
  • Избегайте касания глаз, носа и рта немытыми руками.
  • Старайтесь избегать близкого контакта с людьми, особенно в период эпидемий.
  • Избегайте больших скоплений людей.
  • Укрепление иммунной системы включает правильное питание, физическую активность, здоровый сон.
  • Вакцинация.
  • Поддерживайте оптимальную влажность воздуха, чтобы избежать пересыхания слизистых оболочек.
  • Управляйте стрессом.

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Теги : осень, орви, иммунитет