Терапевт Шмелева: старайтесь осенью есть продукты, в которых содержатся витамины А, С и D
Осень — пора сезонных простуд и ОРВИ. В этот период особенно важно обеспечить свой организм витаминами.
Как рассказала врач-терапевт Яна Шмелева, нет какого-то определенного продукта, который непременно нужно есть только осенью.
— Важнее то, какие витамины в принципе в дефиците у нас в осенний период, и надо стараться употреблять продукты с их содержанием, — отметила медик.
Основной — витамин С, он помогает иммунитету бороться с вирусами и бактериями.
Источники витамина С: цитрусовые, киви, манго, чеснок, щавель, петрушка, капуста, перец, шиповник, различные ягоды.
Необходим витамин D. Главный его источник — солнечный свет. В осенний период нужно дополнительное употребление продуктов, богатых им.
Источники: жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, тунец), молочные продукты, яйца (особенно желтки).
Также осенью необходим витамин А, он поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, барьеров против проникновения инфекции.
Витамин А содержится в картофеле, моркови, шпинате и тыкве.
Как снизить риск заболевания ОРВИ?
- Частое мытье рук. Используйте мыло и воду или антисептик на спиртовой основе, особенно после посещения общественных мест.
- Избегайте касания глаз, носа и рта немытыми руками.
- Старайтесь избегать близкого контакта с людьми, особенно в период эпидемий.
- Избегайте больших скоплений людей.
- Укрепление иммунной системы включает правильное питание, физическую активность, здоровый сон.
- Вакцинация.
- Поддерживайте оптимальную влажность воздуха, чтобы избежать пересыхания слизистых оболочек.
- Управляйте стрессом.
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