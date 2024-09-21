Исследование: как группа крови может влиять на предрасположенность к раку и ОРВИ

315 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/male-white-suffering-from-cold_3143729.htm#fromView=search&page=2&position=29&uuid=2fbef39f-8151-411c-a136-f9fe37e45d42
шприц

Как считают шведские учёные, группа крови может влиять на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Такие исследования время от времени появляются в журналах.

В работе, которая длилась более 25 лет, эксперты изучили тысячи медкарт, сопоставляя диагноз и группу крови их владельцев. 

Специалисты утверждают, что обладатели второй группы крови успешнее других способны не допустить развитие онкологического процесса, соблюдая здоровый образ жизни.

В исследовании американских ученых отмечается, что у людей со второй группой крови есть повышенный риск развития рака желудка.

При третьей и четвёртой группах чаще всего злокачественные образования развиваются в поджелудочной железе. А люди с первой группой крови заболевают раком реже остальных. Они больше повержены гастриту, язве желудка и другим проблемам с ЖКТ.

Китайские медики отмечали, что самый благоприятный прогноз при раке желудка у людей с четвёртой группой крови. А самый плохой — при второй.

В целом  группу крови не стоит рассматривать как приговор, так как преимущества в отношении одних болезней нивелируются повышенным риском других, признали эксперты.

Научные исследования не выявили четкой зависимости между группой крови и предрасположенностью к заражению ОРВИ. Однако некоторые работы показывают, что люди с разными группами крови могут иметь различные уровни восприимчивости к определенным инфекциям. Отмечается, что люди с первой группой крови могут быть более восприимчивы к вирусам гриппа.

Врач-кардиолог Владимир Подхомутников ранее отмечал, что хуже остальных переносят прививки обладатели первой и третьей группы крови. Первая группа характеризуется высокой чувствительностью к прививкам, и у её обладателей в первые три дня после вакцинации может отмечаться повышение температуры, раздражительность и вялость.

У обладателей второй группы чувствителен желудок и кишечник, поэтому вакцинация может вызвать негативную реакцию.

При третьей группе крови часто наблюдается плохая реакция на прививки, как и при первой. У обладателей четвёртой группы негативные реакции на прививки обычно не регистрируют, но им тоже не рекомендуются пероральные вакцины.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Группа крови влияет на склонность к раку, диабету и даже на переносимость вакцинации
Выяснилось, как группа крови влияет на предрасположенность к раку
Обладатели первой группой крови лучше защищены от рака – исследование
Теги : группа крови, вирусы, онкология