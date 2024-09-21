Исследование: как группа крови может влиять на предрасположенность к раку и ОРВИ

В работе, которая длилась более 25 лет, эксперты изучили тысячи медкарт, сопоставляя диагноз и группу крови их владельцев.Специалисты утверждают, что обладатели второй группы крови успешнее других способны не допустить развитие онкологического процесса, соблюдая здоровый образ жизни.В исследовании американских ученых отмечается, что у людей со второй группой крови есть повышенный риск развития рака желудка.При третьей и четвёртой группах чаще всего злокачественные образования развиваются в поджелудочной железе. А люди с первой группой крови заболевают раком реже остальных. Они больше повержены гастриту, язве желудка и другим проблемам с ЖКТ.Китайские медики отмечали, что самый благоприятный прогноз при раке желудка у людей с четвёртой группой крови. А самый плохой — при второй.В целом группу крови не стоит рассматривать как приговор, так как преимущества в отношении одних болезней нивелируются повышенным риском других, признали эксперты.Научные исследования не выявили четкой зависимости между группой крови и предрасположенностью к заражению ОРВИ. Однако некоторые работы показывают, что люди с разными группами крови могут иметь различные уровни восприимчивости к определенным инфекциям. Отмечается, что люди с первой группой крови могут быть более восприимчивы к вирусам гриппа.Врач-кардиолог Владимир Подхомутников ранее отмечал, что хуже остальных переносят прививки обладатели первой и третьей группы крови. Первая группа характеризуется высокой чувствительностью к прививкам, и у её обладателей в первые три дня после вакцинации может отмечаться повышение температуры, раздражительность и вялость.У обладателей второй группы чувствителен желудок и кишечник, поэтому вакцинация может вызвать негативную реакцию.При третьей группе крови часто наблюдается плохая реакция на прививки, как и при первой. У обладателей четвёртой группы негативные реакции на прививки обычно не регистрируют, но им тоже не рекомендуются пероральные вакцины.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

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