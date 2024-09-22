Эндокринолог Сюракшина о пользе хрена при ОРВИ: витамина С в нем больше, чем в лимонах
Хрен издавна используют как бактерицидное и противовоспалительное средство при ОРВИ. О его пользе рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина.
— Хрен содержит клетчатку, эфирные масла, фитонциды, много витамина С, а также витамины В1, В2, В3, В6, Е, фолиевую кислоту и важные минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь и мышьяк. Концентрация витамина С в хрене выше, чем в апельсинах и даже лимонах. Здесь корень хрена не уступает плодам черной смородины, — отметила медик, ее слова приводит Роскачество.
Корень хрена содержит сахар, аминокислоты, бактерицидное белковое вещество лизоцим и органические соединения. Летучие вещества фитонциды, которыми богат хрен, способны убивать болезнетворные микробы.
Отдельного внимания заслуживает гликозид синигрин, при расщеплении которого образуется аллиловое горчичное масло.
Хрен воздействует на организм как стимулирующее средство. При его умеренном употреблении:
- улучшается аппетит,
- повышается кислотность желудочного сока,
- снижается уровень сахара в крови.
- снижается артериальное давление.
Хрен оказывает на организм мочегонное и желчегонное воздействие. Считается природным афродизиаком.
Применение хрена в виде компрессов может помочь при болях в мышцах и суставах благодаря его согревающим свойствам.
Хрен может помочь при простудах и заболеваниях дыхательных путей, так как способствует разжижению мокроты и облегчает отхаркивание.
Важно помнить, что хрен имеет довольно сильный вкус и запах, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Сюракшина
Медицина
врач-эндокринолог, диетолог
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