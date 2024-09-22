Эндокринолог Сюракшина о пользе хрена при ОРВИ: витамина С в нем больше, чем в лимонах

улучшается аппетит,

повышается кислотность желудочного сока,

снижается уровень сахара в крови.

снижается артериальное давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.