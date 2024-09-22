Daily Mail: у 16-летней девочки нашли рак крови 4 стадии, который поражает пожилых. Врачи рассказали о симптомах

Близкие девочки описали признаки болезни. Именно тогда они поняли, что что-то не так. По их словам, Элизабет начала переутомляться, ей не хватало энергии, она стала очень слабой. По ночам она сильно потела, ее все время лихорадило.Школьницу госпитализировали с опухшими лимфоузлами. Ей диагностировали периферическую Т-клеточную лимфому четвертой стадии или агрессивный тип неходжкинской лимфомы.Периферические Т-клеточные лимфомы (ПТКЛ) — редкая группа лимфопролиферативных заболеваний. Для них характерно агрессивное течение и неблагоприятный прогноз.Когда был поставлен диагноз, раковые клетки уже распространились по органам.Девочка провела девять месяцев в больнице, ей назначили химиотерапию, облучение, а затем пересадку костного мозга. Сейчас она в ремиссии, но врачи опасаются, что болезнь может вернуться.Доктор Джошуа Голдман, онколог из Michigan Medicine, который помогал лечить Элизабет, отметил, что «стандартного лечения этого специфического заболевания для людей ее возраста нет».Данные показывают, что число случаев рака крови, диагностируемых среди детей, растет: исследование 2016 года показало, что число случаев лейкемии у детей ежегодно увеличивается примерно на 0,7 процента с 1975 года. Лейкемия поражает костный мозг, который вырабатывает белые кровяные тельца.Отдельное исследование, проведенное в 2008 году, показало, что заболеваемость всеми периферическими неходжкинскими лимфомами подскочила на 280 процентов в период с 1992 по 2005 год во всех возрастных группах.В Отчете о ходе развития рака, опубликованном Американской ассоциацией исследований рака, отмечается «растущая озабоченность» по поводу роста заболеваемости некоторыми видами рака у детей.Ранее врачи связывали детский рак с сочетанием генетики и невезения. Теперь ученые пишут, что «неуклонный рост заболеваемости является убедительным показателем того, что на происхождение детской лейкемии влияет не только генетика».В частности, исследования указали на потенциальную связь между раком и воздействием химических веществ, таких как бензол, который может присутствовать в косметических средствах и дезинфицирующих средствах для рук.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

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