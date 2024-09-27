Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Как рассказал академик РАН, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, здоровый образ жизни (ЗОЖ) сохраняет сердце здоровым и может добавить человеку дополнительно 20 лет жизни.
— ЗОЖ – это здоровое сердце, плюс 20 дополнительных лет жизни человека, — заявил Бокерия на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.
По словам медика, главным «убийцей» является гипертоническая болезнь, так как она может привести к смерти мозга и параличу сердца. Гипертония опасна тем, что люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о том, что болезнь развивается.
Также распространенной болезнью является варикозное расширение вен, оно может спровоцировать образование тромбов со всеми вытекающими последствиями. Часто встречаются аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.
На какие симптомы следует в первую очередь обратить внимание, чтобы предотвратить эти болезни?
— Если вы чувствуете боль в грудной клетке, нужно немедленно обращаться к врачу. В частности, при инфаркте миокарда пациенты жалуются на жгучую, нестерпимую боль за грудиной. Даже если боль проявляется периодически и не очень сильно, все равно надо идти к врачу, потому что однажды это может плохо закончиться. Второй серьезный признак заболевания сердца — это одышка. Также может быть частое головокружение, что свидетельствует о плохом кровоснабжении мозга, — отметил Бокерия.
Человек, который ходит два часа в неделю, не бегом, но и не легким прогулочным шагом, проживает на шесть-восемь лет дольше, чем его сверстники
Здоровый образ жизни, по словам академика, — это правильный сон, правильное питание, физическая активность.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Лео Бокерия
Медицина
кардиохирург, академик РАН, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева
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