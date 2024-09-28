Daily Мail: врачам удалось с помощью стволовых клеток победить диабет 1 типа, который считался неизлечимым

Аутоиммунная реакция. Иммунная система ошибочно атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин.

Генетическая предрасположенность.

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