Daily Мail: врачам удалось с помощью стволовых клеток победить диабет 1 типа, который считался неизлечимым
Сахарный диабет бывает двух видов — первого и второго. В первом случае пациентам постоянно требуется инсулин, болезнь в официальной медицине считалась неизлечимой.
Как пишет Daily Мail, ученые из Нанькайского и Пекинского университетов усовершенствовали метод перепрограммирования клеток. Более года назад они пересадили 25-летней пациентке с диабетом 1 типа ее собственные модифицированные стволовые клетки.
Спустя три месяца организм девушки стал самостоятельно вырабатывать инсулин, необходимость в инъекциях отпала. Пациентка чувствует себя хорошо и говорит, что наконец-то может есть сладкое.
Стволовые клетки использовались для выращивания кластеров новых «островков», гормонопродуцирующих клеток поджелудочной железы и печени, которые помогают регулировать уровень сахара в организме.
— Они полностью обратили диабет у пациентки, которой до этого требовалось значительное количество инсулина, — отметил хирург-трансплантолог доктор Джеймс Шапиро.
Медики, тем не менее, осторожны в прогнозах. Эндокринолог Университета Майами доктор Джей Скайлер, специализирующийся на сахарном диабете 1 типа, отметил, что он предпочел бы убедиться, что организм пациентки продолжает самостоятельно вырабатывать инсулин в течение пяти лет, прежде чем считать ее случай действительно «вылеченным».
Диабет 1 типа — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит инсулин, гормон, необходимый для регулирования уровня сахара в крови. Это аутоиммунное заболевание, которое чаще всего развивается у детей и молодых людей, но может возникнуть в любом возрасте.
Причины возникновения:
- Аутоиммунная реакция. Иммунная система ошибочно атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин.
- Генетическая предрасположенность.
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