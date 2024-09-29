Одышка, утомляемость и отеки являются признаками сердечной недостаточности. Кардиолог Терещенко объяснил причины
Симптомами сердечной недостаточности являются отеки ног, органов, а также одышка и быстрая утомляемость. Это связано с тем, что у сердце теряет способность перекачивать нужный объем крови, рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Терещенко.
Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к недостаточному кровоснабжению органов и тканей.
— Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется одышкой и быстрой утомляемостью. Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в легких и затруднению дыхания, одышке, — отметил медик.
Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, вызывает застой жидкости в других частях тела, например, в печени и ногах, добавил он.
Когда сердце не может перекачать достаточный объем крови, это приводит к застою крови перед сердцем, что вызывает отеки.
Сердечная недостаточность может быть вызвана различными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония, кардиомиопатия и другие.
Основные симптомы сердечной недостаточности:
1. Одышка. Может возникать как при физической нагрузке, так и в покое.
2. Чувство усталости и слабости даже при незначительных усилиях.
3. Увеличение объема жидкости в организме, особенно в ногах, лодыжках и животе.
4. Учащенное сердцебиение. Сердце может биться быстрее, чтобы компенсировать недостаток кровоснабжения.
5. Кашель.
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