Одышка, утомляемость и отеки являются признаками сердечной недостаточности. Кардиолог Терещенко объяснил причины

6 923 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/dark-haired-male-doctor-looking-after-upset-serious-gray-headed-man-suffering-from-chest-pain_20880446.htm#query=chest%20pain&position=8&from_view=search&track=ais&uuid=2c1d013c-5d4b-44d1-91ef-4b3e9c0dc270
мужчина

Симптомами сердечной недостаточности являются отеки ног, органов, а также одышка и быстрая утомляемость. Это связано с тем, что у сердце теряет способность перекачивать нужный объем крови, рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Терещенко.

Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к недостаточному кровоснабжению органов и тканей.

— Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется одышкой и быстрой утомляемостью. Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в легких и затруднению дыхания, одышке, — отметил медик.

Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, вызывает застой жидкости в других частях тела, например, в печени и ногах, добавил он.

Когда сердце не может перекачать достаточный объем крови, это приводит к застою крови перед сердцем, что вызывает отеки.

Сердечная недостаточность может быть вызвана различными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония, кардиомиопатия и другие.

Основные симптомы сердечной недостаточности:

1. Одышка. Может возникать как при физической нагрузке, так и в покое.
2. Чувство усталости и слабости даже при незначительных усилиях.
3. Увеличение объема жидкости в организме, особенно в ногах, лодыжках и животе.
4. Учащенное сердцебиение. Сердце может биться быстрее, чтобы компенсировать недостаток кровоснабжения.
5. Кашель.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
6 признаков, которые указывают на развитие сердечной недостаточности
Доктор Малышева: отеки ног могут говорить о серьезных проблемах с сердцем
Три неочевидных симптома сердечной недостаточности
Теги : сердечная недостаточность, отеки