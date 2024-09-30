Роскачество: греческий йогурт укрепляет кости и помогает похудеть. Чем он отличается от обычного?

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йогурт

Греческий йогурт получают путем ферментации молока с добавлением живых бактериальных культур. О его пользе рассказали эксперты Роскачества.

— Основное отличие греческого йогурта от обычного заключается в процессе удаления из него сыворотки. В результате многоступенчатого процесса процеживания получается более густая текстура и концентрированный состав, — отметили специалисты.

Чем еще греческий йогурт отличается от обычного?
  • Содержит в два раза больше белков по сравнению с обычным йогуртом.
  • Может содержать как больше, так и меньше жиров в зависимости от технологии и уровня фильтрации.
  • Низкое содержание сахара.

Польза греческого йогурта:
  • Высокое содержание кальция помогает укрепить кости и зубы, предотвращая развитие остеопороза.
  • Благодаря высокому содержанию белка способствует восстановлению и росту мышечной массы после нагрузок.
  • Белки и низкое содержание сахара способствуют поддержанию чувства сытости.

Диетологи рекомендуют включать в рацион от 150 до 200 г греческого йогурта в день. 

— Греческий йогурт занимает особое место в рационе здорового питания благодаря своей уникальной технологии приготовления и высокому содержанию полезных веществ, — отметила нутрициолог Жанна Тиханычева.

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