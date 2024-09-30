Роскачество: греческий йогурт укрепляет кости и помогает похудеть. Чем он отличается от обычного?

Содержит в два раза больше белков по сравнению с обычным йогуртом.

Может содержать как больше, так и меньше жиров в зависимости от технологии и уровня фильтрации.

Низкое содержание сахара.

Высокое содержание кальция помогает укрепить кости и зубы, предотвращая развитие остеопороза.

Благодаря высокому содержанию белка способствует восстановлению и росту мышечной массы после нагрузок.

Белки и низкое содержание сахара способствуют поддержанию чувства сытости.

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