Роскачество: греческий йогурт укрепляет кости и помогает похудеть. Чем он отличается от обычного?
Греческий йогурт получают путем ферментации молока с добавлением живых бактериальных культур. О его пользе рассказали эксперты Роскачества.
— Основное отличие греческого йогурта от обычного заключается в процессе удаления из него сыворотки. В результате многоступенчатого процесса процеживания получается более густая текстура и концентрированный состав, — отметили специалисты.
Чем еще греческий йогурт отличается от обычного?
- Содержит в два раза больше белков по сравнению с обычным йогуртом.
- Может содержать как больше, так и меньше жиров в зависимости от технологии и уровня фильтрации.
- Низкое содержание сахара.
Польза греческого йогурта:
- Высокое содержание кальция помогает укрепить кости и зубы, предотвращая развитие остеопороза.
- Благодаря высокому содержанию белка способствует восстановлению и росту мышечной массы после нагрузок.
- Белки и низкое содержание сахара способствуют поддержанию чувства сытости.
Диетологи рекомендуют включать в рацион от 150 до 200 г греческого йогурта в день.
— Греческий йогурт занимает особое место в рационе здорового питания благодаря своей уникальной технологии приготовления и высокому содержанию полезных веществ, — отметила нутрициолог Жанна Тиханычева.
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