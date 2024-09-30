Гастроэнтеролог Жаровская рассказала, как снизить холестерин без лекарств: одно яйцо в день, птицу есть без кожи
Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, как снизить холестерин без лекарств. В первую очередь она советует есть больше овощей и зелени.
Каждый день необходимо съедать 400 граммов свежих овощей и зелени, но не более 150-200 граммов ягод и фруктов. В них содержатся растворимые пищевые волокна, связывающие избыток жирных кислот.
Добавьте в меню полиненасыщенные жирные кислоты и продукты, богатые витаминами группы В: растительные масла, жирную рыбу, бобовые.
Продукты с насыщенными жирами — яйца, свинину — следует минимизировать. В день можно съесть одно яйцо, а красное мясо допустимо два раза в неделю. Птицу и рыбу можно есть каждый день, но без кожи.
— Снижать холестерин помогают цельнозерновые продукты, цельнозерновой или ржаной хлеб. Это могут быть не слишком сладкие фрукты и ягоды: кисло-сладкие яблоки, фейхоа, что-то из цитрусовых, голубика, клюква, брусника, черника, — отметила специалист.
Напомним признаки повышенного холестерина в крови:
Боли в груди. Могут возникать из-за сужения артерий, что приводит к недостаточному кровоснабжению сердца.
При физической нагрузке или в покое может возникать одышка из-за сердечно-сосудистых проблем.
Постоянное чувство усталости, связанное с нарушением кровообращения.
Проблемы с памятью. Высокий уровень холестерина может влиять на когнитивные функции.
Наличие желтоватых пятен на коже (ксантелазмы) или вокруг глаз.
Повышенное артериальное давление часто связано с высоким уровнем холестерина.
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