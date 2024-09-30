Доктор Мясников: сахарозаменители могут вызвать рак и диабет

отметил он в эфире программы «О самом главном».Эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне, сказал Мясников.В статье, опубликованной в Plos Medicine, приводились результаты масштабного исследования французских ученых. Они изучили данные более 100 тысяч человек, обращая внимание на количество сахарозаменителей в рационе. Оказалось, что у тех, кто злоупотреблял аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака был выше.Искусственные подсластители влияют на обмен веществ, способствуя увеличению аппетита и повышению потребления калорий.Сорбитол и маннитол могут вызывать газообразование, вздутие живота и диарею, особенно в больших количествах.Некоторые сахарозаменители изменяют состав кишечной микрофлоры.Использование сахарозаменителей может привести к «психологическому освобождению», когда люди начинают потреблять больше калорий, полагая, что они экономят на сахарах.У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на определенные искусственные подсластители.Долгосрочные последствия употребления сахарозаменителей еще не полностью изучены.Как правило, медики советуют выбирать в качестве подсластителя стевию. Это натуральный продукт, но со своеобразным привкусом. Стевия является натуральным сахарозаменителем, который в 200-300 раз слаще сахара, но при этом совершенно не калориен.Есть два основных вида подсластителей: натуральные (или те, что участвуют в обменных процессах) и синтетические. К натуральным относят фруктозу, сорбит, эритрит и стевию. К синтетическим — сукралозу, аспартам, сахарин, цикламат и ацесульфам К.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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