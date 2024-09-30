Доктор Мясников: сахарозаменители могут вызвать рак и диабет

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сахар

Сахарозаменители способны вызвать развитие рака и сахарного диабета. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Оказывается, они даже более вредные, чем сахар. Их обвиняют в развитии онкологии, — отметил он  в эфире программы «О самом главном».

Эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне, сказал Мясников.

В статье, опубликованной в Plos Medicine, приводились результаты масштабного исследования французских ученых. Они изучили данные более 100 тысяч человек, обращая внимание на количество сахарозаменителей в рационе. Оказалось, что у тех, кто злоупотреблял аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака был выше.

Что говорят другие исследования о сахарозаменителях?

Искусственные подсластители влияют на обмен веществ, способствуя увеличению аппетита и повышению потребления калорий.

Сорбитол и маннитол могут вызывать газообразование, вздутие живота и диарею, особенно в больших количествах.

Некоторые сахарозаменители изменяют состав кишечной микрофлоры.

Использование сахарозаменителей может привести к «психологическому освобождению», когда люди начинают потреблять больше калорий, полагая, что они экономят на сахарах.

У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на определенные искусственные подсластители.

Долгосрочные последствия употребления сахарозаменителей еще не полностью изучены.

Как правило, медики советуют выбирать в качестве подсластителя стевию. Это натуральный продукт, но со своеобразным привкусом. Стевия является натуральным сахарозаменителем, который в 200-300 раз слаще сахара, но при этом совершенно не калориен. 

Есть два основных вида подсластителей: натуральные (или те, что участвуют в обменных процессах) и синтетические. К натуральным относят фруктозу, сорбит, эритрит и стевию. К синтетическим — сукралозу, аспартам, сахарин, цикламат и ацесульфам К.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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