Болезнь Баттена: мать назвала едва заметный симптом, после которого её двухлетней дочери поставили смертельный диагноз, связанный со слабоумием

потеря зрения,

умственное расстройство или слабость психических функций,

нескоординированная работа мышц,

эмоциональные расстройства,

мышечные спазмы,

судороги,

понижение мышечного тонуса,

нарушение двигательной активности.

Болезнь Баттена — редкое смертельное нейродегенеративное рецессивно наследуемое заболевание, начинающееся в детстве. Оно вызывает эпилепсию, серьезные нарушения зрения, интеллектуальные и двигательные нарушения. Причина болезни — патологическое накопление в мозге липопигмента.Когда Эмме было 2.5 лет, мать начала опасаться, что что-то не так. По словам женщины, ее насторожило, когда ребенок начал с трудом надевать обувь и пользоваться привычными предметами. Раньше с этим проблем не было.Врачи сказали, что с девочкой все в порядке.Еще через полгода у Эммы случился эпилептический припадок по дороге в дошкольное учреждение.Серия генетических тестов показала редкое заболевание, встречающееся один раз на 200 000 — болезнь Баттена CLN2, форма детского слабоумия.При этом заболевании дети постепенно теряют способность говорить, ходить, видеть и глотать. Выживаемость — около пяти лет после появления симптомов.Девочка постепенно теряла способность пользоваться горшком, у нее начались нарушения сна и внезапные приступы ярости.После приступа Эмме поставили диагноз «болезнь Баттена». В ее организме отсутствует ген TPP1, необходимый для выработки фермента, выводящего шлаки из головного и спинного мозга.Это приводит к постепенному накоплению отходов жизнедеятельности в клетках, как у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера. Сейчас ребенку вводят специальный препарат для замедления болезни.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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