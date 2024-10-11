Врач Спектор: темный шоколад снижает риск развития диабета и рака кишечника

Богат флавоноидами и другими антиоксидантами.

Умеренное потребление темного шоколада может улучшать кровообращение, снижать уровень плохого холестерина (LDL) и повышать уровень хорошего холестерина (HDL).

Шоколад способствует выработке серотонина и эндорфинов, что может улучшить настроение и снизить уровень стресса.

Флавоноиды в темном шоколаде улучшают когнитивные функции и память.

Темный шоколад может способствовать снижению артериального давления благодаря расслабляющему действию на кровеносные сосуды.

Содержит витамины и минералы, такие как железо, магний, медь и марганец.

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