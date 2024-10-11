Врач Спектор: темный шоколад снижает риск развития диабета и рака кишечника
По словам известного британского диетолога Тима Спектора, если включить в свой ежедневный рацион темный шоколад, это поможет защитить организм от развития сахарного диабета второго типа, рака кишечника и ряда других заболеваний.
Спектор рассказал Daily Mail, что в 20 граммах шоколада с содержанием какао не менее 70% содержится такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба.
Клетчатка нужна не только для хорошего пищеварения, но и для профилактики сахарного диабета, инсульта и рака кишечника.
В какао-бобах содержится большое количество полифенолов, обладающих мощным антиоксидантным действием. Они нормализуют давление, улучшают кровообращение и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Спектор советует употреблять шоколад ежедневно — 20 граммов. Речь идет о качественном продукте без лишних добавок.
Темный шоколад обладает многими полезными свойствами, если им не увлекаться:
- Богат флавоноидами и другими антиоксидантами.
- Умеренное потребление темного шоколада может улучшать кровообращение, снижать уровень плохого холестерина (LDL) и повышать уровень хорошего холестерина (HDL).
- Шоколад способствует выработке серотонина и эндорфинов, что может улучшить настроение и снизить уровень стресса.
- Флавоноиды в темном шоколаде улучшают когнитивные функции и память.
- Темный шоколад может способствовать снижению артериального давления благодаря расслабляющему действию на кровеносные сосуды.
- Содержит витамины и минералы, такие как железо, магний, медь и марганец.
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