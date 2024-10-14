Врач Ильяшенко рассказала о преимуществах белой и красной рыбы. Какую выбрать?
И белая, и красная рыба полезны, каждая имеет свои преимущества. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
— В плане питательных веществ красная рыба, несомненно, богаче. Но при патологиях ЖКТ мы чаще рекомендуем белую рыбу. Она содержит меньше жира. Также она менее аллергенна, — отметила медик.
Она рекомендует начинать введение рыбного прикорма для детей именно с белой рыбы. Можно выбрать минтай, треску, хек.
В красной рыбе содержится больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба менее калорийна, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям, резюмировала врач.
Есть рыбу полезно по нескольким причинам:
- Содержит высококачественный белок, необходимый для роста, восстановления тканей и поддержания здоровья мышц.
- Рыба, особенно жирные сорта (лосось, скумбрия, сардины), богата омега-3 жирными кислотами, они помогают снижать уровень воспаления, поддерживают здоровье сердца и мозга.
- Является хорошим источником витаминов (например, витаминов D и B12) и минералов (таких как йод, селен и цинк), которые важны для общего здоровья.
- Регулярное потребление рыбы связано с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря улучшению уровня холестерина и снижению артериального давления.
- Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению когнитивных функций и снижают риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
- Некоторые исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты могут помочь защитить зрение и снизить риск возрастной макулярной дегенерации.
- Рыба легче усваивается организмом по сравнению с красным мясом.
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