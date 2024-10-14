Врач Ильяшенко рассказала о преимуществах белой и красной рыбы. Какую выбрать?

Содержит высококачественный белок, необходимый для роста, восстановления тканей и поддержания здоровья мышц.

Рыба, особенно жирные сорта (лосось, скумбрия, сардины), богата омега-3 жирными кислотами, они помогают снижать уровень воспаления, поддерживают здоровье сердца и мозга.

Является хорошим источником витаминов (например, витаминов D и B12) и минералов (таких как йод, селен и цинк), которые важны для общего здоровья.

Регулярное потребление рыбы связано с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря улучшению уровня холестерина и снижению артериального давления.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению когнитивных функций и снижают риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Некоторые исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты могут помочь защитить зрение и снизить риск возрастной макулярной дегенерации.

Рыба легче усваивается организмом по сравнению с красным мясом.

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