Диетолог Лушникова назвала самую полезную для сердечного здоровья рыбу
По словам диетолога Ольги Лушниковой, в рационе человека должна присутствовать рыба, как жирная морская, так и нежирная, белая.
Диетолог Лушникова назвала самую полезную для сердечного здоровья рыбу. В комментарии NEWS.ru специалистка заявила:
«Употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем».
Медик уточнила, что рыбу следует есть два раза в неделю. В идеале это должна быть порция жирной морской рыбы и порция нежирной рыбы – великолепного источника белка в повседневном питании.
- Жирная морская рыба: кета, лосось, нерка, горбуша, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины.
- Нежирная рыба: треска, минтай, пикша.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем могут быть полезны разные виды холодца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Лушникова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
Оставить комментарий