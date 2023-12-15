Диетолог Лушникова назвала самую полезную для сердечного здоровья рыбу

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красная рыба

По словам диетолога Ольги Лушниковой, в рационе человека должна присутствовать рыба, как жирная морская, так и нежирная, белая.

Диетолог Лушникова назвала самую полезную для сердечного здоровья рыбу. В комментарии NEWS.ru специалистка заявила:

«Употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем».

Медик уточнила, что рыбу следует есть два раза в неделю. В идеале это должна быть порция жирной морской рыбы и порция нежирной рыбы – великолепного источника белка в повседневном питании.
  • Жирная морская рыба: кета, лосось, нерка, горбуша, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины.
  • Нежирная рыба: треска, минтай, пикша.
Почему так полезно есть рыбу? Она обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые хорошо усваиваются. Рыба является одним из лучших пищевых источников витамина D, необходимого для усвоения кальция и здоровья иммунной системы. Она также богата йодом – минералом, который необходим для выработки гормонов, контролирующих метаболизм. Жирная рыба также содержит большое количество омега-3. Благодаря сочетанию витамина D и омега-3 (а также целого ряда других витаминов) рыба оказывает позитивное действие на неврологические и когнитивные функции – ее употребление связано с профилактикой депрессии и деменции. Кроме того, употребление жирной рыбы ассоциируется с лучшей защитой от болезней сердца и сосудов, аутоиммунных  и эндокринных заболеваний.

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Ольга Лушникова
Ольга Лушникова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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Теги : польза рыбы, здоровье сердца, Ольга Лушникова