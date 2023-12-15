«Употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем».

Жирная морская рыба: кета, лосось, нерка, горбуша, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины.

Нежирная рыба: треска, минтай, пикша.

Диетолог Лушникова назвала самую полезную для сердечного здоровья рыбу. В комментарии NEWS.ru специалистка заявила Медик уточнила, что рыбу следует есть два раза в неделю. В идеале это должна быть порция жирной морской рыбы и порция нежирной рыбы – великолепного источника белка в повседневном питании.Она обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые хорошо усваиваются. Рыба является одним из лучших пищевых источников витамина D, необходимого для усвоения кальция и здоровья иммунной системы. Она также богата йодом – минералом, который необходим для выработки гормонов, контролирующих метаболизм. Жирная рыба также содержит большое количество омега-3. Благодаря сочетанию витамина D и омега-3 (а также целого ряда других витаминов) рыба оказывает позитивное действие на неврологические и когнитивные функции – ее употребление связано с профилактикой депрессии и деменции. Кроме того, употребление жирной рыбы ассоциируется с лучшей защитой от болезней сердца и сосудов, аутоиммунных и эндокринных заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем могут быть полезны разные виды холодца

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