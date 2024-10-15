Эксперт Ормерод: неочевидным последствием сахарного диабета является потеря слуха
По словам эксперта-аудиолога Роба Ормерода, потеря слуха может быть неочевидным последствием сахарного диабета второго типа.
Специалист рассказал Daily Mail, что скачки уровня глюкозы в крови влияют на приток крови и вызывают повреждение кровеносных сосудов во внутреннем ухе. Как следствие, может нарушиться передача нервных сигналов, получаемых ухом. У пациентов с сахарным диабетом риск потери слуха вырастает в два раза, отметил эксперт.
Слух снижается постепенно, поэтому не все придают этому значение.
Сахарный диабет может оказывать влияние на слух по нескольким причинам:
Поражение сосудов. Высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды, включая те, которые снабжают кровью внутреннее ухо. Это приводит к ухудшению слуха.
Невропатия. Диабетическая невропатия затрагивает нервы, отвечающие за слух.
Увеличенный риск инфекций. Люди с диабетом более подвержены инфекциям, включая ушные.
Диабет может также влиять на вестибулярную систему, что приводит к проблемам с равновесием и слухом.
Исследования показывают, что люди с диабетом имеют более высокий риск развития потери слуха по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания.
Симптомы сахарного диабета второго типа:
1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.
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