Эксперт Ормерод: неочевидным последствием сахарного диабета является потеря слуха

Специалист рассказал Daily Mail, что скачки уровня глюкозы в крови влияют на приток крови и вызывают повреждение кровеносных сосудов во внутреннем ухе. Как следствие, может нарушиться передача нервных сигналов, получаемых ухом. У пациентов с сахарным диабетом риск потери слуха вырастает в два раза, отметил эксперт.Слух снижается постепенно, поэтому не все придают этому значение.Поражение сосудов. Высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды, включая те, которые снабжают кровью внутреннее ухо. Это приводит к ухудшению слуха.Невропатия. Диабетическая невропатия затрагивает нервы, отвечающие за слух.Увеличенный риск инфекций. Люди с диабетом более подвержены инфекциям, включая ушные.Диабет может также влиять на вестибулярную систему, что приводит к проблемам с равновесием и слухом.Исследования показывают, что люди с диабетом имеют более высокий риск развития потери слуха по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания.1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.2. Постоянная жажда.3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.5. Медленное заживление ран.6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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