40-летняя женщина для лечения ОРВИ пила четыре литра воды ежедневно и чуть не умерла

Избыточное количество воды может разбавить уровень натрия в крови, что приводит к гипонатриемии. Это состояние вызывает отек клеток, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая судороги, потерю сознания и даже кому.

Почки отвечают за выведение лишней жидкости из организма. Чрезмерное потребление воды может перегрузить их и нарушить их функцию.

Питье большого количества воды может нарушить баланс электролитов в организме. Это вызывает мышечные спазмы, слабость и другие проблемы.

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