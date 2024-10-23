40-летняя женщина для лечения ОРВИ пила четыре литра воды ежедневно и чуть не умерла
41-летняя Нина Манро по совету врачей решила пить больше воды, чтобы быстрее вылечиться от ОРВИ. В результате она попала в реанимацию и чуть не умерла.
Женщина рассказала Surrey Live, что первые симптомы недомогания она ощутила летом: у нее болело горло, появился кашель. Манро обратилась к врачам. Те посоветовали пить больше воды и выписали лекарства.
Женщина решила пить по четыре литра воды каждый день. Плюс она принимала выписанные лекарства. В итоге состояние Манро ухудшилось — у нее началась рвота и случился припадок с судорогами.
В больнице, куда ее экстренно доставили, у нее выявили микоплазменную инфекцию и смертельно опасный низкий уровень натрия в крови.
У Манро возник большой дефицитом микроэлементов, которые вымылись большим количеством постоянно выпиваемой воды. Женщина провела в реанимации пять суток. Врачи сказали, что ей чудом удалось выжить.
Чрезмерное потребление воды может привести к состоянию, известному как водная интоксикация или гипонатриемия.
- Избыточное количество воды может разбавить уровень натрия в крови, что приводит к гипонатриемии. Это состояние вызывает отек клеток, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая судороги, потерю сознания и даже кому.
- Почки отвечают за выведение лишней жидкости из организма. Чрезмерное потребление воды может перегрузить их и нарушить их функцию.
- Питье большого количества воды может нарушить баланс электролитов в организме. Это вызывает мышечные спазмы, слабость и другие проблемы.
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