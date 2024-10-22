Сильный зуд у 15-летней девочки, которую лечили от аллергии, оказался признаком рака
15-летнюю девочку, у который был сильный зуд по всему телу, лечили от аллергии. При дополнительном обследовании выяснилось, что у нее рак.
В июне 2024 года у 15-летней Ниам начался сильный зуд, который врачи приняли за аллергию, сообщает Bristol Post. Медики посоветовали девочке вести дневник питания и косметических средств, чтобы выявить причину раздражения.
Зуд стал таким невыносимым, что Ниам не могла спать. Вскоре она обнаружила шишку на шее.
Выяснилось, что девушка больна раком: у нее обнаружили лимфому Ходжкина второй стадии. Ниам продолжает лечение.
Лимфома Ходжкина — тип рака, который поражает лимфатическую систему. Признаки:
- Увеличение лимфатических узлов. Безболезненное увеличение лимфатических узлов, чаще всего в области шеи, подмышек или паха.
- Повышение температуры тела без явной причины.
- Избыточное потоотделение, особенно ночью.
- Необъяснимая потеря веса (более 10% от исходного веса) за короткий период времени.
- Постоянная усталость и слабость, которые не проходят даже после отдыха.
- Необъяснимый зуд по всему телу.
- Иногда лимфатические узлы могут быть болезненными, особенно после употребления алкоголя.
- Если лимфома затрагивает лимфатические узлы в области грудной клетки, это может вызвать кашель или затрудненное дыхание.
- Боль в груди. Может возникать, если лимфатические узлы в области груди увеличиваются.
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