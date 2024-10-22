Сильный зуд у 15-летней девочки, которую лечили от аллергии, оказался признаком рака

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15-летнюю девочку, у который был сильный зуд по всему телу, лечили от аллергии. При дополнительном обследовании выяснилось, что у нее рак. 

В июне 2024 года у 15-летней Ниам начался сильный зуд, который врачи приняли за аллергию, сообщает Bristol Post. Медики посоветовали девочке вести дневник питания и косметических средств, чтобы выявить причину раздражения. 

Зуд стал таким невыносимым, что Ниам не могла спать. Вскоре она обнаружила шишку на шее.

Выяснилось, что девушка больна раком: у нее обнаружили лимфому Ходжкина второй стадии. Ниам продолжает лечение.

Лимфома Ходжкина — тип рака, который поражает лимфатическую систему. Признаки:
  • Увеличение лимфатических узлов. Безболезненное увеличение лимфатических узлов, чаще всего в области шеи, подмышек или паха.
  • Повышение температуры тела без явной причины.
  • Избыточное потоотделение, особенно ночью.
  • Необъяснимая потеря веса (более 10% от исходного веса) за короткий период времени.
  • Постоянная усталость и слабость, которые не проходят даже после отдыха.
  • Необъяснимый зуд по всему телу.
  • Иногда лимфатические узлы могут быть болезненными, особенно после употребления алкоголя.
  • Если лимфома затрагивает лимфатические узлы в области грудной клетки, это может вызвать кашель или затрудненное дыхание.
  • Боль в груди. Может возникать, если лимфатические узлы в области груди увеличиваются.

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Теги : лимфома, зуд, аллергия