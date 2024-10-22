Сильный зуд у 15-летней девочки, которую лечили от аллергии, оказался признаком рака

Увеличение лимфатических узлов. Безболезненное увеличение лимфатических узлов, чаще всего в области шеи, подмышек или паха.

Повышение температуры тела без явной причины.

Избыточное потоотделение, особенно ночью.

Необъяснимая потеря веса (более 10% от исходного веса) за короткий период времени.

Постоянная усталость и слабость, которые не проходят даже после отдыха.

Необъяснимый зуд по всему телу.

Иногда лимфатические узлы могут быть болезненными, особенно после употребления алкоголя.

Если лимфома затрагивает лимфатические узлы в области грудной клетки, это может вызвать кашель или затрудненное дыхание.

Боль в груди. Может возникать, если лимфатические узлы в области груди увеличиваются.

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