Физиотерапевт Бондаренко: 10 тысяч шагов в день мало, норма двигательной активности другая

Ходьба помогает укрепить сердце, улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярная ходьба способствует сжиганию калорий и помогает похудеть.

Укрепляет мышцы ног, ягодиц и спины, поддерживает здоровье суставов, улучшая их подвижность.

Физическая активность, включая ходьбу, способствует выработке эндорфинов, что может улучшить настроение и снизить уровень стресса и тревожности.

Регулярные прогулки повышают уровень энергии.

Ходьба способствует улучшению работы пищеварительной системы.

Ходьба является нагрузочной физической активностью, которая помогает укрепить кости и снизить риск остеопороза.

Регулярная физическая активность, включая ходьбу, способствует улучшению качества сна и уменьшению бессонницы.

Ходьба не требует специального оборудования или условий, и ее можно выполнять практически в любом месте.

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