Физиотерапевт Бондаренко: 10 тысяч шагов в день мало, норма двигательной активности другая
Физиотерапевт, биомеханик Владимир Бондаренко рассказал, откуда взялось утверждение про прохождение 10 тысяч шагов в день. Он напомнил об Олимпиаде в Токио 1964 года.
— Там японцы презентуют первый в мире шагомер, где нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Он означал 10 тысяч шагов, — рассказал эксперт.
По данным физиологов, между 8 и 12 тысячами шагов особой разницы нет, однако она есть между 6 и 8 тысячами шагов. Поэтому рекомендуется делать 8 тысяч шагов в день. Но тут есть секрет: норма касается спортивной тренировки, а не обычной ходьбы.
— Это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию, — подчеркнул Бондаренко.
Для современного человека минимальная двигательная активность — 25–30 тысяч шагов в день, уточнил специалист.
Он добавил, что важно укреплять большие ягодичные мышцы, поскольку они являются стабилизатором всего тела. Физиотерапевт рекомендует делать ягодичные мосты, планки на спине и боку, а также ходить по ступенькам.
Что говорят медики о пользе ходьбы:
- Ходьба помогает укрепить сердце, улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Регулярная ходьба способствует сжиганию калорий и помогает похудеть.
- Укрепляет мышцы ног, ягодиц и спины, поддерживает здоровье суставов, улучшая их подвижность.
- Физическая активность, включая ходьбу, способствует выработке эндорфинов, что может улучшить настроение и снизить уровень стресса и тревожности.
- Регулярные прогулки повышают уровень энергии.
- Ходьба способствует улучшению работы пищеварительной системы.
- Ходьба является нагрузочной физической активностью, которая помогает укрепить кости и снизить риск остеопороза.
- Регулярная физическая активность, включая ходьбу, способствует улучшению качества сна и уменьшению бессонницы.
- Ходьба не требует специального оборудования или условий, и ее можно выполнять практически в любом месте.
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