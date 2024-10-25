Курящие люди с ожирением больше других рискуют заболеть гипертонией
Кардиолог Евгений Шляхто назвал две группы риска по развитию артериальной гипертензии (гипертонии, АГ). Это мужчины старше 55 лет и женщины старше 65 с проблемами по здоровью.
— Максимальный риск развития АГ наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была АГ, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения (повышение холестерина, глюкозы, мочевой кислоты), — отметил специалист.
Факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые и изменяемые.
Неизменяемые факторы:
- возраст,
- пол,
- отягощенная наследственность
Изменяемые факторы:
- избыточная масса тела,
- курение,
- гиподинамия,
- сахарный диабет,
- психоэмоциональный стресс.
Чтобы предотвратить развитие гипертонии, иногда достаточно изменить образ жизни.
Возможные признаки гипертонии:
- Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
- Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
- Постоянная усталость и слабость.
- Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
- Размытое зрение, «мушки».
- Частые носовые кровотечения.
- Неприятные ощущения или боль в области груди.
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