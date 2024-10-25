Курящие люди с ожирением больше других рискуют заболеть гипертонией

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Кардиолог Евгений Шляхто назвал две группы риска по развитию артериальной гипертензии (гипертонии, АГ). Это мужчины старше 55 лет и женщины старше 65 с проблемами по здоровью.

— Максимальный риск развития АГ наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была АГ, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения (повышение холестерина, глюкозы, мочевой кислоты), — отметил специалист.

Факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые и изменяемые.

Неизменяемые факторы:

  • возраст, 
  • пол, 
  • отягощенная наследственность

Изменяемые факторы:

  • избыточная масса тела, 
  • курение, 
  • гиподинамия, 
  • сахарный диабет, 
  • психоэмоциональный стресс.

Чтобы предотвратить развитие гипертонии, иногда достаточно изменить образ жизни. 

Возможные признаки гипертонии:
  • Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
  • Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
  • Постоянная усталость и слабость.
  • Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
  • Размытое зрение, «мушки».
  • Частые носовые кровотечения.
  • Неприятные ощущения или боль в области груди.

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