Биотехнолог Духовлинов: первая ошибка при ОРВИ — «прогревать» организм

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-feeling-cold-having-chills-because-illness-person-wrapped-blanket-shivering-while-trying-get-warm-cure-virus-infection-ill-adult-with-disease-sickness_24041955.htm#query=get%20sick&position=1&from_view=search&track=sph
женщина

Биотехнолог Илья Духовлинов рассказал, как быстро вылечить простуду. Он перечислил распространенные ошибки, которые совершают пациенты.

— Самая первая ошибка – начать специально «прогревать» организм. Это расширяет сосуды, усиливает кровоток, и инфекционные агенты еще сильнее разносятся по организму, вследствие чего заболевание может пройти тяжелее, — отметил специалист. 

Баня и горячие компрессы только навредят, считает Духовлинов.

Вторая ошибка — принимать препараты для поднятия иммунитета. По словам эксперта, они «работают» только до заболевания и в самый первый, максимум на второй день болезни. Далее такие препараты бессмысленны и даже опасны.

Быстрый эффект дадут грамотное проведение симптоматического лечения и детоксикация. Работать в простуженном состоянии опасно – это разрушает сосудистую систему, подчеркнул эксперт. Это не проявляется сразу, просто атеросклероз может наступить лет на десять раньше.

Для детоксикации Духовлинов рекомендует капельницы, подобранные специалистами, а также «все методы приема оральных препаратов, проводящие к повышению глутатиона в крови».

Глутатион — трипептид, состоящий из трех аминокислот: глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. Он играет важную роль в организме и обладает несколькими ключевыми функциями:

  • Является мощным антиоксидантом
  • Участвует в процессе детоксикации, связывая токсины и помогая организму выводить их. Это особенно важно для печени, которая отвечает за фильтрацию и очистку крови.
  • Играет роль в поддержании нормальной функции иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.
  • Участвует в различных метаболических процессах, включая синтез и восстановление других антиоксидантов, таких как витамин C и витамин E.
  • Может влиять на процессы клеточного деления и роста, а также на апоптоз (программируемую клеточную смерть).
Глутатион можно получать из пищи (например, из овощей, таких как брокколи, шпинат и авокадо) или в виде добавок, однако перед началом приема добавок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эксперт перечислила главные ошибки при лечении ОРВИ
Названы 5 ошибок, которые мешают похудеть
Врач назвала самые главные ошибки при лечении изжоги
Теги : ОРВИ
Врач Саламатина: квашеная капуста — наш суперфуд
Терапевт Атюнина назвала самый опасный для фигуры тип ужинов
Биотехнолог Духовлинов: первая ошибка при ОРВИ — «прогревать» организм