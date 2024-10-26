Биотехнолог Духовлинов: первая ошибка при ОРВИ — «прогревать» организм

Является мощным антиоксидантом

Участвует в процессе детоксикации, связывая токсины и помогая организму выводить их. Это особенно важно для печени, которая отвечает за фильтрацию и очистку крови.

Играет роль в поддержании нормальной функции иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.

Участвует в различных метаболических процессах, включая синтез и восстановление других антиоксидантов, таких как витамин C и витамин E.

Может влиять на процессы клеточного деления и роста, а также на апоптоз (программируемую клеточную смерть).

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