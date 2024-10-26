Биотехнолог Духовлинов: первая ошибка при ОРВИ — «прогревать» организм
Биотехнолог Илья Духовлинов рассказал, как быстро вылечить простуду. Он перечислил распространенные ошибки, которые совершают пациенты.
— Самая первая ошибка – начать специально «прогревать» организм. Это расширяет сосуды, усиливает кровоток, и инфекционные агенты еще сильнее разносятся по организму, вследствие чего заболевание может пройти тяжелее, — отметил специалист.
Баня и горячие компрессы только навредят, считает Духовлинов.
Вторая ошибка — принимать препараты для поднятия иммунитета. По словам эксперта, они «работают» только до заболевания и в самый первый, максимум на второй день болезни. Далее такие препараты бессмысленны и даже опасны.
Быстрый эффект дадут грамотное проведение симптоматического лечения и детоксикация. Работать в простуженном состоянии опасно – это разрушает сосудистую систему, подчеркнул эксперт. Это не проявляется сразу, просто атеросклероз может наступить лет на десять раньше.
Для детоксикации Духовлинов рекомендует капельницы, подобранные специалистами, а также «все методы приема оральных препаратов, проводящие к повышению глутатиона в крови».
Глутатион — трипептид, состоящий из трех аминокислот: глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. Он играет важную роль в организме и обладает несколькими ключевыми функциями:
- Является мощным антиоксидантом
- Участвует в процессе детоксикации, связывая токсины и помогая организму выводить их. Это особенно важно для печени, которая отвечает за фильтрацию и очистку крови.
- Играет роль в поддержании нормальной функции иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.
- Участвует в различных метаболических процессах, включая синтез и восстановление других антиоксидантов, таких как витамин C и витамин E.
- Может влиять на процессы клеточного деления и роста, а также на апоптоз (программируемую клеточную смерть).
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