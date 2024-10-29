Доктор Мясников: низкие дозы аспирина могут вызвать язву желудка в течение 7 дней
Синдром апноэ является одним из факторов развития язвы желудка, рассказал в своём блоге врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач напомнил, что язвенной болезнью желудка страдает примерно 1% населения, то есть миллионы людей.
Причины развития болезни:
- Helicobacter pylori
- Прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (обезболивающих)
Факторы риска, кроме апноэ:
- Генетическая предрасположенность
- Курение
- Стресс
- Алкоголь
- Ковид
— Низкие дозы аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) могут вызвать язву в течение 7 дней после начала приема аспирина или НПВП, — подчеркнул врач.
Признаки язвы желудка:
- Боль в животе. Она может быть тупой, жгучей или колющей и обычно возникает в верхней части живота.
- Изжога. Ощущение жжения в области груди или горла, которое возникает из-за обратного заброса кислоты из желудка в пищевод.
- У некоторых людей могут возникать приступы тошноты, иногда с рвотой, которая может содержать кровь или иметь кофейный цвет.
- Потеря аппетита.
- Потеря веса.
- Темный стул.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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