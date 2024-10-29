Доктор Мясников: низкие дозы аспирина могут вызвать язву желудка в течение 7 дней

Helicobacter pylori

Прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (обезболивающих)

Генетическая предрасположенность

Курение

Стресс

Алкоголь

Ковид

Боль в животе. Она может быть тупой, жгучей или колющей и обычно возникает в верхней части живота.

Изжога. Ощущение жжения в области груди или горла, которое возникает из-за обратного заброса кислоты из желудка в пищевод.

У некоторых людей могут возникать приступы тошноты, иногда с рвотой, которая может содержать кровь или иметь кофейный цвет.

Потеря аппетита.

Потеря веса.

Темный стул.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.