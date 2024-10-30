Врач-токсиколог Кутушов рассказал о мощном оздоровительном эффекте льняного киселя: препятствует развитию опухолей

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живот

Льняной кисель обладает мощным оздоровительным эффектом, сообщил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. Он восстанавливает слизистые ЖКТ: обволакивает их и снимает воспаления. 

Кутушов перечислил оздоровительные свойства киселя:

  • Положительно влияет на гормональное женское здоровье, препятствуя развитию опухолей.
  • Способствует ежедневному стулу. 
  • Убирает отеки, выводя лишнюю жидкость из тканей.
  • Способствует снижению веса.
  • Улучшает память и концентрацию. 
  • Способствует укреплению стенок сосудов головного мозга (благодаря кислотам, витаминам и фитогормонам). 

— Из-за желчегонного эффекта кисель с осторожностью следует употреблять людям с желчекаменной болезнью. Нельзя употреблять семена льна женщинам с эндометритом, фибромиомой матки и поликистозом яичников, — предупредил специалист в своем блоге.

Врач дал рецепт льняного киселя: 2-3 столовые ложки семян льна залить  литром горячей воды и дождаться закипания. Когда появится пенка, убрать кастрюлю с плиты. Далее процедить через сито и остудить.

Пить кисель 2-3 раза в день порциями до 100 мл за раз через 1,5-2 часа после еды.  Курс приема – до 2-х недель.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог, профессор
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Теги : желудок, льняное семя