Врач-токсиколог Кутушов рассказал о мощном оздоровительном эффекте льняного киселя: препятствует развитию опухолей

Положительно влияет на гормональное женское здоровье, препятствуя развитию опухолей.

Способствует ежедневному стулу.

Убирает отеки, выводя лишнюю жидкость из тканей.

Способствует снижению веса.

Улучшает память и концентрацию.

Способствует укреплению стенок сосудов головного мозга (благодаря кислотам, витаминам и фитогормонам).

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