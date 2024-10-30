Нарколог Исаев развеял миф о пользе ежедневного бокала красного вина
Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что безопасных доз алкоголя не бывает. Польза антиоксидантных свойств красного вина сильно преувеличена.
Есть распространенное мнение, что очень полезно раз в день выпивать один бокал красного вина. По мнению Исаева, так говорят либо те, кто хочет оправдать свою зависимость, либо производители.
— Производители красного вина утверждают, что оно обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение, предотвращает рак. Происходит это благодаря полифенолам, — отметил нарколог.
По его словам, если речь идет об идеальных лабораторных условиях, то это утверждение верно. Антиоксиданты, взаимодействуя с микрофлорой организма, на самом деле, улучшают микробиом.
Однако человеческий организм человека нельзя сравнивать с лабораторными условиями.
— Доказано, что самая безопасная доза алкоголя — это его отсутствие, — подчеркнул Исаев.
В реальных условиях «польза» вина нивелируется. Антиоксиданты очень летучие, и в 90% случаев исчезают после выдержки напитка. Второй момент — антиоксидантные свойства вина приносят гораздо меньше пользы, чем вред, наносимый этанолом.
По мнению российских наркологов, чтобы выявить алкоголизм или предрасположенность к нему, нужно ответить себе на три вопроса.
«Просили ли меня близкие бросить пить?»
«Было ли мне когда-нибудь стыдно за поступки в состоянии опьянения?»
«Было ли у меня желание опохмелиться с утра?»
Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем.
Симптомы алкоголизма:
- отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
- провалы в памяти;
- похмельный синдром;
- запойные периоды;
- появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, разрывы кожных капилляров.
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