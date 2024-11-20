Кофе, сладости, соленое: врач-токсиколог Кутушов привел пример плохого завтрака для гипертоников
Врач-токсиколог Кутушов рассказал, что утренний прием пищи может влиять на артериальное давление. Он привел пример плохого завтрака для людей, страдающих от гипертонии.
На первом месте — соленая пища.
— Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление. В утренние часы организм еще не полностью проснулся, и почки еще не в полной мере способны выводить избыток соли, — отметил медик в своем блоге.
Кофе. Известно, что кофеин способен повышать давление. Утром реакция на него может быть более выраженной.
Фастфуд. В нем всегда много соли, жира и сахара, что, опять-таки, может повысить давление.
Сладости. Сахар повышает уровень инсулина в крови, что приводит к увеличению давления. Утром инсулин и без того достаточно высокий.
Возможные признаки гипертонии:
- Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
- Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
- Постоянная усталость и слабость.
- Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
- Размытое зрение, «мушки».
- Частые носовые кровотечения.
- Неприятные ощущения или боль в области груди.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог
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