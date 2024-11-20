Кофе, сладости, соленое: врач-токсиколог Кутушов привел пример плохого завтрака для гипертоников

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Врач-токсиколог Кутушов рассказал, что утренний прием пищи может влиять на артериальное давление. Он привел пример плохого завтрака для людей, страдающих от гипертонии.

На первом месте — соленая пища. 

— Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление. В утренние часы организм еще не полностью проснулся, и почки еще не в полной мере способны выводить избыток соли, — отметил медик в своем блоге.

Кофе. Известно, что кофеин способен повышать давление. Утром реакция на него может быть более выраженной.

Фастфуд. В нем всегда много соли, жира и сахара, что, опять-таки, может повысить давление.

Сладости. Сахар повышает уровень инсулина в крови, что приводит к увеличению давления. Утром инсулин и без того достаточно высокий.

Возможные признаки гипертонии:
  • Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
  • Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
  • Постоянная усталость и слабость.
  • Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
  • Размытое зрение, «мушки».
  • Частые носовые кровотечения.
  • Неприятные ощущения или боль в области груди.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог
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Теги : гипертония, давление у женщин, завтрак