Врач Кутушов назвал опасными для сердца два употребляемых утром продукта

Врач Кутушов назвал опасными для сердца два употребляемые утром продукта – соль и сахар. Соленые и сладкие продукты категорически не следует есть утром, если, например, имеется гипертония, подчеркнул профессор Кутушов.Он обратил внимание на то, что именно утренний прием пищи оказывает большое влияние на артериальное давление. Врач сообщил, что людям с гипертонической болезнью следует помнить: соль же вызывает задержку воды в организме и способствует еще более значительному повышению давления. Медик назвал соль одним из самых опасных для сердца употребляемых утром продуктов.В утренние часы почкам труднее выводить излишки соли, добавил Михаил Кутушов. При приготовлении той же яичницы утром гипертоникам и сердечникам лучше не использовать ее совсем.Говоря об опасности для сердца другого употребляемого утром продукта – сахара – токсиколог предупредил, что все сладкое на пустой желудок серьезно поднимает уровень инсулина в крови и провоцирует повышение артериального давления. Врач заметил, что дополнительно повышать сладкими продуктами уровень инсулина крайне вредно – для здоровья это имеет много негативных последствий.Кроме того, как пишет «Российская газета», врач советует осторожнее употреблять утром кофе – будучи природным стимулятором, он способен повышать артериальное давление. Причем именно утром реакция организма на кофеин бывает более выраженной,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в какое время лучше есть белый хлеб

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