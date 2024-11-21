Диетолог Писарева: мандарины являются природным антидепрессантом и даже противоядием
Мандарины, символ Нового года, не только очень вкусные, но и обладают множеством полезных свойств для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
— В мандаринах много лимонной кислоты, которая нейтрализует вредные соединения и считается своего рода природным противоядием. Поэтому в них полностью отсутствуют нитраты, — отметила медик.
В этих фруктах много витаминов С, В, К, D и Р, а также магния, кальция и калия. Они считаются природным антидепрессантом.
При остром нефрите, холецистите, гепатите и язве желудка мандарины стоит употреблять с осторожностью или вообще от них отказаться, предупредила специалист. Они очень сладкие, поэтому людям с сахарным диабетом рекомендовано есть не больше 5–6 плодов в сутки.
Как мандарины могут помочь улучшить настроение:
- Они богаты витамином C, который играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы и помогает снизить уровень стресса.
- Содержат антиоксиданты, помогающие бороться с окислительным стрессом.
- Высокое содержание клетчатки в мандаринах способствует здоровому пищеварению, что также может положительно сказаться на настроении.
- Запах мандаринов всегда ассоциируется с праздниками и радостью.
- Употребление сладких фруктов вызывает выброс серотонина — «гормона счастья»».
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий