Диетолог Писарева: мандарины являются природным антидепрессантом и даже противоядием

Они богаты витамином C, который играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы и помогает снизить уровень стресса.

Содержат антиоксиданты, помогающие бороться с окислительным стрессом.

Высокое содержание клетчатки в мандаринах способствует здоровому пищеварению, что также может положительно сказаться на настроении.

Запах мандаринов всегда ассоциируется с праздниками и радостью.

Употребление сладких фруктов вызывает выброс серотонина — «гормона счастья»».

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