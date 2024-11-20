Врачи Хан и Губанова: для снижения риска рака и сахарного диабета ешьте груши
Как рассказал терапевт Амир Хан, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака, нужно включать в свой рацион груши. Это отличный источник клетчатки, помогающей работе ЖКТ.
— Растительные соединения, содержащиеся в грушах, снижают риск возникновения нескольких видов рака. Груши также являются богатым источником флавоноидов, меди, витамина С и витамина К, — отметил медик.
В грушах содержатся антоцианы — вещества, употребление которых снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Еще они уменьшают воспаление в организме.
Клетчатка и антиоксиданты в грушах могут помочь снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. Витамин C, содержащийся в них, способствует укреплению иммунной системы и помогает организму бороться с инфекциями.
Груши низкокалорийны, что делает их отличным выбором для перекусов и включения в диету для контроля веса.
Ещё в грушах содержится много калия – это полезно при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови.
— Регулярное употребление груш может помочь снизить риск развития диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечается в исследовании.
Грушевый отвар рекомендуется при почечнокаменной болезни. Сок и отвар плодов применяют как мочегонное средство и назначают при желчнокаменной болезни. Уникальное свойство груши состоит в том, что она является естественным антибиотиком.
— Кроме этих полезных элементов она содержит органические кислоты, в том числе фолиевую кислоту, которая крайне важна для беременных. А также фитостерин, у которого есть эффект защиты от холестериновых отложений в стенке сосудов, и флавоноиды — полезные для обмена глюкозы и работы инсулина вещества, — отметила Алина Губанова, гастроэнтеролог.
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