Доктор Вялов: сигнал о насыщении доходит до мозга за 20 минут
Врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что требуется целых 20 минут, чтобы до мозга дошел сигнал о насыщении от пищи.
— Дело в том, что чувство сытости управляется гормональными сигналами. За наше насыщение отвечает гормон лептин. Он вырабатывается в жировой ткани. Гипоталамус — отдел в мозге, в котором находится сосредоточение рецепторов к лептину, — написал медик в своем блоге.
Нервные связи передают сигналы буквально за долю секунды, однако на увеличение концентрации гормонов требуется больше времени. По словам Вялова, около получаса.
— Если мы торопимся, то съедаем больше чем нужно. Когда сигнал наконец-то доходит до мозга, вместо насыщения мы чувствуем тяжесть от переедания, — отметил врач.
Он советует засекать время на таймере — это поможет проконтролировать себя и выработать привычку.
Грелин и лептин — два ключевых гормона, которые играют важную роль в регуляции аппетита и энергетического обмена в организме.
Грелин вырабатывается в основном в желудке, а также в небольших количествах в кишечнике и других тканях. Его часто называют «гормоном голода», так как он стимулирует аппетит. Уровень грелина повышается перед приемом пищи и снижается после еды.
Грелин влияет на центры голода в мозге, увеличивая чувство голода и желание поесть. Он также может способствовать накоплению жира и снижению расхода энергии.
Лептин вырабатывается в основном жировыми клетками (адипоцитами) и циркулирует в крови. Он считается «гормоном сытости», сигнализируя мозгу о том, что запасы энергии (жира) в организме достаточны, что помогает уменьшить аппетит.
Уровень лептина повышается с увеличением жировой массы, что должно приводить к снижению аппетита и увеличению расхода энергии. Однако у людей с ожирением развивается резистентность к лептину, а это приводит к нарушению регуляции.
Грелин и лептин работают в противоположных направлениях: грелин стимулирует аппетит, а лептин его подавляет. Баланс между этими гормонами важен для поддержания нормального веса и энергетического обмена. Нарушения в их работе могут привести к проблемам с контролем веса, таким как ожирение или анорексия.
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Сергей Вялов
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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