81-летний мужчина вылечился от трех видов онкологии: рака языка, простаты и легких

Как пишет Echo, Мэтьюс впервые столкнулся с онкологией в 1993 году. У него обнаружили рак языка. По словам мужчины, его беспокоила небольшая язва во рту, которая никак не заживала. Биопсия языка показала рак.В 2005 году у него нашли рак простаты. Мужчина заметил пятна крови на нижнем белье и сразу пошел к врачу. Опухоль удалили и провели курс лучевой терапии.В третий раз британец заболел раком в 2018 году. Он жаловался на кашель с кровью и сильную слабость. Обследование выявило рак легких.Мэтьюс подчеркивает, что он вылечился благодаря тому, что он своевременно обращался к врачам.Медики отмечают, что в пожилом возрасте опухоли, как правило, растут медленно.Ранее врач-онколог Тимоти Тиутан назвал общие признаки рака, по которым можно заподозрить болезнь.Речь, в первую очередь, идет о необъяснимой потере веса. Если человек худеет, не меняя свой рацион и не увеличивая физнагрузку, это тревожный сигнал.О возможном развитии онкологического процесса может свидетельствовать постоянное чувство усталости, оно не проходит даже после сна и длительного отдыха.Еще два тревожных признака постоянная — сильная ночная потливость и немного повышенная температура.Все эти симптомы могут указывать на ряд других заболеваний, но провериться все же стоит, советует врач.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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