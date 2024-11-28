81-летний мужчина вылечился от трех видов онкологии: рака языка, простаты и легких

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врач

У 81-летнего британца по имени Лес Мэтьюс трижды находили рак, однако он сумел вылечиться. Пожилой мужчина рассказал, как ему это удалось, и назвал первые симптомы всех трех болезней.

Как пишет Echo, Мэтьюс впервые столкнулся с онкологией в 1993 году. У него обнаружили рак языка. По словам мужчины, его беспокоила небольшая язва во рту, которая никак не заживала. Биопсия языка показала рак. 

— Во время операции мне удалили внушительную часть языка, — рассказал британец.

В 2005 году у него нашли рак простаты. Мужчина заметил пятна крови на нижнем белье и сразу пошел к врачу. Опухоль удалили и провели курс лучевой терапии. 

В третий раз британец заболел раком в 2018 году. Он жаловался на кашель с кровью и сильную слабость. Обследование выявило рак легких.

Мэтьюс подчеркивает, что он вылечился благодаря тому, что он своевременно обращался к врачам. 

— Каждый раз мне везло. Рак обнаруживали на ранней стадии. Я каждый раз сразу же реагировал на симптомы, и это окупилось. Вот уже год у меня нет рака, но нет также половины легкого и части языка, — рассказал мужчина.

Медики отмечают, что в пожилом возрасте опухоли, как правило, растут медленно.

Ранее врач-онколог Тимоти Тиутан назвал общие признаки рака, по которым можно заподозрить болезнь.

Речь, в первую очередь, идет о необъяснимой потере веса. Если человек худеет, не меняя свой рацион и не увеличивая физнагрузку, это тревожный сигнал. 

О возможном развитии онкологического процесса может свидетельствовать постоянное чувство усталости, оно не проходит даже после сна и длительного отдыха.

Еще два тревожных признака постоянная — сильная ночная потливость и немного повышенная температура.

Все эти симптомы могут указывать на ряд других заболеваний, но провериться все же стоит, советует врач.

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