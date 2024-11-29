Биологические жидкости: врач-инфекционист Хусаинова рассказала, как заражаются ВИЧ
О том, как передается ВИЧ, рассказала врач-инфекционист Лилиана Хусаинова. Основной путь передачи инфекции — половой.
Факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости: кровь, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко. В общественных местах заразиться вирусом иммунодефицита нельзя.
— ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой, общим туалетом, транспортом, плавания в бассейне, при объятиях, рукопожатии и поцелуях, — отметила медик.
Она подчеркнула, что ВИЧ не стоек в окружающей среде. Он быстро погибает при кипячении и под воздействием дезинфицирующих средств.
Признаки заражения ВИЧ могут варьироваться в зависимости от стадии инфекции.
Острый ВИЧ-инфекция (первые 2-4 недели после заражения):
- Лихорадка
- Усталость
- Увеличение лимфатических узлов
- Боль в горле
- Мышечные и суставные боли
- Сыпь
- Ночные поты
Хроническая ВИЧ-инфекция (латентный период)
На этой стадии симптомы могут отсутствовать или быть минимальными. Вирус продолжает размножаться в организме, но не вызывает значительных проявлений. Этот период может длиться несколько лет.
Если ВИЧ не лечится, он может перейти в СПИД, это сопровождается более серьезными симптомами:
- Частые инфекции (например, пневмония, туберкулез)
- Необъяснимая потеря веса
- Хроническая усталость
- Долговременная лихорадка
- Кашель и одышка
- Кожные высыпания и язвы
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