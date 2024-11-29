Биологические жидкости: врач-инфекционист Хусаинова рассказала, как заражаются ВИЧ

Лихорадка

Усталость

Увеличение лимфатических узлов

Боль в горле

Мышечные и суставные боли

Сыпь

Ночные поты

Частые инфекции (например, пневмония, туберкулез)

Необъяснимая потеря веса

Хроническая усталость

Долговременная лихорадка

Кашель и одышка

Кожные высыпания и язвы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.