Биологические жидкости: врач-инфекционист Хусаинова рассказала, как заражаются ВИЧ

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мужчина

О том, как передается ВИЧ, рассказала врач-инфекционист Лилиана Хусаинова. Основной путь передачи инфекции — половой.

Факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости: кровь, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко. В общественных местах заразиться вирусом иммунодефицита нельзя.

— ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой, общим туалетом, транспортом, плавания в бассейне, при объятиях, рукопожатии и поцелуях, — отметила медик.

Она подчеркнула, что ВИЧ не стоек в окружающей среде. Он быстро погибает при кипячении и под воздействием дезинфицирующих средств.

Признаки заражения ВИЧ могут варьироваться в зависимости от стадии инфекции. 

Острый ВИЧ-инфекция (первые 2-4 недели после заражения): 

  • Лихорадка
  • Усталость
  • Увеличение лимфатических узлов
  • Боль в горле
  • Мышечные и суставные боли
  • Сыпь
  • Ночные поты

Хроническая ВИЧ-инфекция (латентный период)

На этой стадии симптомы могут отсутствовать или быть минимальными. Вирус продолжает размножаться в организме, но не вызывает значительных проявлений. Этот период может длиться несколько лет.

Если ВИЧ не лечится, он может перейти в СПИД, это сопровождается более серьезными симптомами:

  • Частые инфекции (например, пневмония, туберкулез)
  • Необъяснимая потеря веса
  • Хроническая усталость
  • Долговременная лихорадка
  • Кашель и одышка
  • Кожные высыпания и язвы
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