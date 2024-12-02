Флеболог Смирнова: выступающие вены являются главным признаком варикоза
Как рассказала врач-флеболог Елена Смирнова, расширенные выступающие вены указывают на варикозную болезнь. Обычно они появляются на внутренней поверхности голеней или бедер.
— Расширенные вены — это зачастую основной симптом начинающейся варикозной болезни, — рассказала медик.
Появление извитых темно-синих внутрикожных вен сопровождается распирающей болью, чувством жара в ногах, ночными судорогами, отеками.
Речь не идет о людях, у которых рельефные вены появляются из-за физических нагрузок — профессиональных спортсменов, грузчиков и так далее. В данном случае это не патология.
Основные причины варикозного расширения вен:
Генетическая предрасположенность. Если у ваших близких родственников были проблемы с венами, риск развития варикоза увеличивается.
Возраст. С возрастом стенки вен теряют свою эластичность, что приводит к их расширению и нарушению работы венозных клапанов.
Пол. Женщины более подвержены варикозу, это связано с гормональными изменениями, например, во время беременности, менструаций или менопаузы.
Беременность. Увеличение объема крови и давление на вены в области таза могут способствовать развитию варикозного расширения вен.
Избыточный вес. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на вены.
Неподвижный образ жизни. Долгое сидение или стояние в одной позе.
Обувь на высоком каблуке или слишком тесная обувь.
Хронические заболевания.
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