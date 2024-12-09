Кишечник может «встать»: диетолог Федорцова рассказала, как не надо худеть перед Новым годом

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Врач-диетолог Екатерина Федорцова рассказала, какие способы похудения навредят здоровью. Эта тема в предверии Нового года особенно актуальна.

Без вреда для здоровья можно сбросить 2-4 килограмма в месяц, то есть 0,5-1 килограмм в неделю, предупредила медик.

В любом случае, нельзя прибегать к агрессивным диетам и принимать слабительные и диуретики без назначения врача. Агрессивные диеты, когда вы резко меняете питание, вызывают резкие изменения во всех сферах ЖКТ, то есть это касается и желудка, и желчного пузыря, и поджелудочной. 

— Кишечник может «встать», то есть могут возникнуть запоры, потому что поступает меньше еды. Что касается диуретиков, они, соответственно, отрицательно влияют на почки, — рассказала врач.

Слабительные тоже отрицательно влияют на толстый кишечник, потому что когда человек принимает слабительное на постоянной основе, кишечник «забывает», как ему нормально функционировать, и становится «ленивым».

Если вы хотите похудеть, откажитесь от алкоголя, он задерживает снижение веса. Перейдите на сбалансированное питание.

— Если люди используют какие-то монодиеты или жесткие ограничения, они не получают нужные микро- и макроэлементы, и начинается дефицит, что в условиях зимы, витающей в воздухе ОРВИ, напряженного графика на работе не очень полезно для организма, — предупредила диетолог.

Также диетологи в целях безопасного похудения советуют сократить количество соли и сахара и увеличить физнагрузку — хотя бы больше ходить.

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