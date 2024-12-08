Малышева и Коновалов рассказали о пользе пельменей для иммунитета

346 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/front-view-tasty-little-dumplings-dark-blue-surface_16725448.htm#query=dumplings&position=41&from_view=search&track=sph
пельмени

Врач и телеведущая Елена Малышева и её коллега офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о влиянии пельменей на иммунитет. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, пельмени полезны, несмотря на калорийность, потому что содержат мясо.

Коновалов добавил, что в мясе содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов — клеток иммунитета, разрушающих и пожирающих микробов, которые попадают в организм из внешней среды. 

— Без селена макрофаг работать не может. А селена в мясе много — половина суточной нормы в 100 граммах, — подчеркнул медик.

Также польза есть и от теста, в которое обычно кладут яйцо. 

— В яйце есть холин, который вырабатывает ацетилхолин — вещество, способствующее передаче импульса от нервной клетки по волокнам, — пояснил Коновалов. 

Если не будет ацетилхолина, то «не будет передачи импульса, будет короткое замыкание в нервной системе», добавила Малышева. 

Надо помнить, что пельмени — очень калорийный продукт. На 100 граммов пельменей с начинкой из говядины и свинины приходится 290 ккал. Если внутри курица, калорийность снижается до 250 ккал.

Еще о пользе пельменей:
  • Пельмени обычно содержат мясную начинку (говядина, свинина, курица или рыба), что делает их хорошим источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей.
  • Они легко и быстро готовятся, являясь полноценным блюдом.
  • Пельмени быстро утоляют голод и обеспечивают энергией на длительное время.
  • В зависимости от начинки, пельмени могут содержать витамины и минералы, такие как железо (из мяса), витамины группы B и другие полезные вещества.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель
Читать MedikForum.ru в
Елена Малышева рассказала, как укрепить иммунитет к коронавирусу
Елена Малышева скрывала, что переболела коронавирусом
Малышева рассказала об иммунитете к коронавирусу без антител
Теги : пельмени, иммунитет