Малышева и Коновалов рассказали о пользе пельменей для иммунитета
Врач и телеведущая Елена Малышева и её коллега офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о влиянии пельменей на иммунитет. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
По словам Малышевой, пельмени полезны, несмотря на калорийность, потому что содержат мясо.
Коновалов добавил, что в мясе содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов — клеток иммунитета, разрушающих и пожирающих микробов, которые попадают в организм из внешней среды.
— Без селена макрофаг работать не может. А селена в мясе много — половина суточной нормы в 100 граммах, — подчеркнул медик.
Также польза есть и от теста, в которое обычно кладут яйцо.
— В яйце есть холин, который вырабатывает ацетилхолин — вещество, способствующее передаче импульса от нервной клетки по волокнам, — пояснил Коновалов.
Если не будет ацетилхолина, то «не будет передачи импульса, будет короткое замыкание в нервной системе», добавила Малышева.
Надо помнить, что пельмени — очень калорийный продукт. На 100 граммов пельменей с начинкой из говядины и свинины приходится 290 ккал. Если внутри курица, калорийность снижается до 250 ккал.
Еще о пользе пельменей:
- Пельмени обычно содержат мясную начинку (говядина, свинина, курица или рыба), что делает их хорошим источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей.
- Они легко и быстро готовятся, являясь полноценным блюдом.
- Пельмени быстро утоляют голод и обеспечивают энергией на длительное время.
- В зависимости от начинки, пельмени могут содержать витамины и минералы, такие как железо (из мяса), витамины группы B и другие полезные вещества.
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Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель
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