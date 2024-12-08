Врач Баранова: 5 неявных признаков того, что печень перегружена токсинами
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова назвала пять неявных признаков того, что печень может быть перегружена токсинами. На первое место медик поставила хроническую усталость.
— Если вы просыпаетесь уставшими даже после полноценного сна, это может быть сигналом о том, что ваша печень не справляется с выведением токсинов. Когда она перегружена, организм тратит больше энергии на поддержание её работы, что приводит к постоянной усталости и снижению концентрации, — отметила специалист в своем блоге.
Проблемы с кожей — второй признак. Высыпания, акне, пигментация или постоянный зуд может указывать на то, что печень не успевает выводить токсины, и они начинают выводиться через кожу.
Третий признак — частое вздутие живота.
Если печень перегружена, процесс пищеварения может замедляться, объяснила врач. Это часто проявляется вздутием живота и чувством тяжести после еды.
Четвертый признак — необъяснимый набор веса, особенно в области живота. Это связано с тем, что при проблемах с печенью нарушается обмен веществ.
Раздражительность и проблемы со сном — пятый признак того, что печень перегружена токсинами. Этот орган активно работает ночью, и её перегрузка может вызывать нарушения сна, такие как бессонница или частые пробуждения.
Самые распространенные болезни печени:
- Вирусный гепатит. Воспаление печени, вызванное вирусами (гепатиты A, B, C, D, E). Может быть острым или хроническим.
- Цирроз. Хроническое заболевание, при котором здоровая ткань печени заменяется рубцовой (фиброзной) тканью. Это может привести к потере функции печени и серьезным осложнениям.
- Жировая болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП): накопление жира в печени без употребления алкоголя. Может привести к воспалению и циррозу.
- Алкогольная жировая болезнь печени. Накопление жира в печени из-за злоупотребления алкоголем.
- Печеночная недостаточность. Состояние, при котором печень теряет способность выполнять свои функции. Может быть острым (внезапное повреждение) или хроническим (постепенное ухудшение).
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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