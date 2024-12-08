Врач Баранова: 5 неявных признаков того, что печень перегружена токсинами

Вирусный гепатит. Воспаление печени, вызванное вирусами (гепатиты A, B, C, D, E). Может быть острым или хроническим.

Цирроз. Хроническое заболевание, при котором здоровая ткань печени заменяется рубцовой (фиброзной) тканью. Это может привести к потере функции печени и серьезным осложнениям.

Жировая болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП): накопление жира в печени без употребления алкоголя. Может привести к воспалению и циррозу.

Алкогольная жировая болезнь печени. Накопление жира в печени из-за злоупотребления алкоголем.

Печеночная недостаточность. Состояние, при котором печень теряет способность выполнять свои функции. Может быть острым (внезапное повреждение) или хроническим (постепенное ухудшение).

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