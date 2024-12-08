Токсиколог Кутушов: чем здоровее кишечник, тем выше иммунитет

Продукты питания. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо и другие.

Добавки. Пробиотики доступны в виде капсул, таблеток или порошков.

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