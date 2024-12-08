Токсиколог Кутушов: чем здоровее кишечник, тем выше иммунитет

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живот

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов назвал пять признаков того, что организму нужны пробиотики. На первом месте в списке — нарушение стула.

— Пробиотики способствуют нормализации стула: показаны и при диарее, и при запорах. Они восстанавливают баланс полезных бактерий в кишечнике, которые отвечают за формирование каловых масс, — написал медик в своем блоге.

На втором месте — частые простуды, периодическое обострение хронических заболеваний. Кутушов объяснил, что более 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, и чем он здоровее, тем выше иммунитет. 

Стоматиты, неприятный запах изо рта на третьем месте. За микробиом во рту тоже нужно следить. Если количество патогенов увеличивается, то возникают стоматиты и неприятный запах изо рта. Медик советует в этом случае пробиотики разжевывать и рассасывать.

На четвертом месте — вздутия, метеоризм, газообразование.

— Бактерии продуцируют газы в кишечнике. Когда меняется баланс бактерий в кишечнике в сторону увеличения патогенов, количество газов и неприятных ощущений в кишечнике растет, — написал Кутушов.

На пятое место в списке медик поставил плохое настроение, низкую продуктивность, хроническую усталость.

Пробиотики — живые микроорганизмы, которые при употреблении в достаточных количествах оказывают положительное влияние на здоровье человека, особенно на здоровье кишечника. Они часто представлены в виде добавок или содержатся в некоторых продуктах питания.

Источники пробиотиков:
  • Продукты питания. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо и другие.
  • Добавки. Пробиотики доступны в виде капсул, таблеток или порошков.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Теги : кишечник, пробиотики, иммунитет