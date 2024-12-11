Эндокринолог Буланова: постоянная усталость и частые перепады настроения могут быть признаками инсулинорезистентности
Врач-эндокринолог Мария Буланова рассказала, что слабость и усталость могут быть признаками инсулинорезистентности.
— Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, гормону, который отвечает за регуляцию уровня сахара в крови. В результате этого процесса поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать снижение его эффективности. Это может привести к повышению уровня сахара в крови и, в конечном итоге, к развитию диабета 2 типа, — отметила медик в беседе с «МедикФорумом».
Причины инсулинорезистентности
- Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота.
- Неправильное питание: частое потребление углеводов, сахара и обработанных продуктов.
- Недостаток физической активности: сидячий образ жизни способствует ухудшению чувствительности к инсулину.
- Генетическая предрасположенность.
- Гормональные изменения: например, при поликистозных яичниках (ПКЯ).
Симптомы инсулинорезистентности:
- Увеличение веса, особенно в области живота.
- Частые перепады настроения.
- Повышенный аппетит, особенно к углеводам.
- Проблемы с концентрацией внимания, туман в голове.
Во-первых, измените питание. Необходимо увеличить потребление клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые), ограничить потребление простых углеводов и сахара. Включите в рацион полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло).
Во-вторых, увеличьте физическую активность. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. В-третьих, постарайтесь привести вес к норме.
— Снижение вес всего на 5-10% может значительно улучшить чувствительность к инсулину, — отметила медик.
В некоторых случаях врач может назначить препараты, такие как метформин, для улучшения чувствительности к инсулину.
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