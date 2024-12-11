Эндокринолог Буланова: постоянная усталость и частые перепады настроения могут быть признаками инсулинорезистентности

Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота.

Неправильное питание: частое потребление углеводов, сахара и обработанных продуктов.

Недостаток физической активности: сидячий образ жизни способствует ухудшению чувствительности к инсулину.

Генетическая предрасположенность.

Гормональные изменения: например, при поликистозных яичниках (ПКЯ).

Увеличение веса, особенно в области живота.

Частые перепады настроения.

Повышенный аппетит, особенно к углеводам.

Проблемы с концентрацией внимания, туман в голове.





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