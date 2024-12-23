Врач Стародубова: богатые витамином С мандарины помогают укреплять стенки сосудов

Аллергические реакции

Высокое содержание сахара. Их следует употреблять с осторожностью людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови.

Мандарины имеют высокую кислотность, что может вызывать дискомфорт у людей с гастритом или язвенной болезнью.

Частое употребление кислых фруктов может негативно сказаться на зубной эмали, поэтому важно соблюдать гигиену полости рта.

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