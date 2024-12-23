Врач Стародубова: богатые витамином С мандарины помогают укреплять стенки сосудов
Мандарины за счет содержащегося в них витамина С помогают укреплять сосуды. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
— Не менее полезен витамин C для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта, в свою очередь, способствуют нормализации липидного обмена, — отметила медик.
Врач предупредила, что не стоит съедать более 200-250 грамм мандаринов в день, поскольку этот фрукт может вызвать сильную аллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом.
Калорийность мандаринов сравнительно невелика — около 38 килокалорий на 100 граммов.
В 100 граммах этих цитрусовых содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С.
Мандарины содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений и могут снижать риск развития хронических заболеваний. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление мандаринов может помочь снизить уровень LDL (плохого холестерина) в крови.
Вред мандаринов:
- Аллергические реакции
- Высокое содержание сахара. Их следует употреблять с осторожностью людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови.
- Мандарины имеют высокую кислотность, что может вызывать дискомфорт у людей с гастритом или язвенной болезнью.
- Частое употребление кислых фруктов может негативно сказаться на зубной эмали, поэтому важно соблюдать гигиену полости рта.
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