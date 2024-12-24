Врач Арзамасцев: праздничное переедание может закончиться гастритом и панкреатитом

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женщина

Переедание в новогодние праздники — частый случай. Оно грозит серьезными проблемами со здоровьем, например, панкреатитом.

Как рассказал гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев, в праздники многие едят слишком много жирной и рафинированной пищи, да еще запивают ее алкоголем.

В результате могут развиваться гастрит, колит и панкреатит, а также нарушение кишечной микробиоты. Повышается вероятность обострения язвы.

— Избыточное и нерациональное потребление пищи способно нарушить работу нервной и иммунной систем, а также снизить работу поджелудочной и щитовидной железы. Помимо этого, у людей, склонных к аллергическим реакциям, переедание и несбалансированное питание может усилить их проявление,отметил медик.

Результатом переедания может быть быстрый набор веса, а это грозит таким диагнозом, как неалкогольная жировая болезнь печени. Симптомами проблемы являются тяжесть в правом боку, слабость, повышенная утомляемость или сонливость.

Избыточный вес может спровоцировать развитие апноэ во сне, при котором у человека происходят кратковременные остановки дыхания.

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Симтпомы:

  • Боль в животе. Обычно боль локализуется в верхней части живота и может иррадиировать в спину. Бывает острой, колющей или тупой и часто усиливается после приема пищи.
  • Тошнота и рвота, особенно после употребления жирной или тяжелой пищи.
  • Потеря аппетита
  • Диарея
  • Желтуха. Появление желтушности кожи и слизистых оболочек может указывать на нарушение оттока желчи.
  • Лихорадка
  • Усталость, слабость и общее чувство недомогания.

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