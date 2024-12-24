Врач Арзамасцев: праздничное переедание может закончиться гастритом и панкреатитом

Боль в животе. Обычно боль локализуется в верхней части живота и может иррадиировать в спину. Бывает острой, колющей или тупой и часто усиливается после приема пищи.

Тошнота и рвота, особенно после употребления жирной или тяжелой пищи.

Потеря аппетита

Диарея

Желтуха. Появление желтушности кожи и слизистых оболочек может указывать на нарушение оттока желчи.

Лихорадка

Усталость, слабость и общее чувство недомогания.

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