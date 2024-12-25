Власти российского региона готовятся к вспышке свиного гриппа. Какие у него симптомы?
В Свердловской области растет количество случаев гриппа А, так называемого свиного гриппа. Об этом сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
— Несмотря на то, что в циркуляции преобладают негриппозные этиологии вирусов, мы еженедельно выявляем и вирусы гриппа. В сентябре преимущественно был грипп Б. На сегодняшний день видим, что увеличилась циркуляция вирусов гриппа А, — сказала Пономарева на пресс-конференции.
В конце сезона в России эпидемиологический подъем будет связан именно с ним, уточнила она. Вирус активизировался в странах Северного полушария.
По данным главного внештатного специалиста регионального минздрава по медпрофилактике Александра Харитонова, ожидается H1N1, так называемый свиной грипп, эпидемия которого была в 2009–2010 годы.
H1N1, также известный как свиной грипп, — вирус, который вызывает респираторные заболевания у людей и животных. Он впервые был выявлен в 2009 году и быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию.
H1N1 — подтип вируса гриппа A, который может вызывать симптомы, схожие с обычным гриппом, такие как высокая температура, кашель, боль в горле, мышечные боли и усталость.
Вирус H1N1 передается от человека к человеку через капли, которые образуются при кашле или чихании. Также возможно заражение через контакт с зараженными поверхностями.
Симптомы H1N1:
- Высокая температура
- Кашель
- Боль в горле
- Усталость
- Головная боль
- Мышечные боли
- В некоторых случаях может наблюдаться рвота и диарея.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий