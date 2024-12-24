Врач-косметолог Егорова рассказала о пользе ванн с морской солью для здоровья и красоты
Ванны с морской солью — не только приятное времяпрепровождение, но и отличный способ поддержать здоровье и улучшить общее самочувствие.
Врач-косметолог Наталья Егорова назвала «Медик Форуму» несколько причин, по которым стоит добавить такие ванны в свою рутину.
Расслабление и снятие стресса
— Морская соль помогает расслабить мышцы и успокоить нервную систему. Теплая вода в сочетании с солью способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения, — отметила специалист.
Улучшение состояния кожи.
— Морская соль обладает эксфолиирующими свойствами, что помогает удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить ее текстуру. Она также может помочь при таких состояниях, как экзема и псориаз, — рассказала Егорова.
Детоксикация организма.
Ванны с морской солью способствуют выведению токсинов из организма. Соль помогает улучшить кровообращение и стимулирует обмен веществ.
Облегчение болей в мышцах и суставах.
Морская соль поможет снять мышечное напряжение и облегчить боли в суставах. Это особенно полезно после интенсивной физической активности или долгого рабочего дня.
Улучшение сна.
Регулярные ванны с морской солью способствуют улучшению качества сна. Расслабляющий эффект помогает подготовить организм к ночному отдыху.
Поддержка дыхательной системы.
Ванны с морской солью помочь при заболеваниях дыхательных путей. Соль обладает антисептическими свойствами и облегчает дыхание (имеются противопоказания).
Увлажнение кожи.
Морская соль помогает удерживать влагу в коже, что делает ее более мягкой и увлажненной.
Как правильно принимать ванну с морской солью:
- Вода должна быть теплой, но не горячей (примерно 37-39°C).
- Добавьте 200-300 граммов морской соли в ванну.
- Рекомендуется принимать ванну не более 15-20 минут.
- После ванны нужно принять душ и увлажнить кожу кремом или маслом.
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