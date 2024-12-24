Врач-косметолог Егорова рассказала о пользе ванн с морской солью для здоровья и красоты

Вода должна быть теплой, но не горячей (примерно 37-39°C).

Добавьте 200-300 граммов морской соли в ванну.

Рекомендуется принимать ванну не более 15-20 минут.

После ванны нужно принять душ и увлажнить кожу кремом или маслом.

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