Мурашко: в 40 лет наступает первый этап увядания организма, особенно для мужчин

Первый этап начинается в 40 и длится пять лет. В группе риска находятся мужчины. Именно у них начинают возникать проблемы с сердцем. Также могут развиться изменения в печени, если человек злоупотребляет алкоголем.Второй этап увядания наступает в 60-65 лет. Увеличивается риск возникновения инфаркта — на 75%. Иммунная система дает сбои, повышая риск развития рака.Третий этап начинается в 80 лет. Мышечная масса уходит (саркопения), начинаются проблемы и с памятью и с мозгом в целом.Ранее врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что о новой классификации ВОЗ, согласно которой люди в возрасте 18–44 лет считаются молодыми.45–59 лет – период среднего возраста;60 лет–74 года – пожилого возраста;75 лет – начало старости;90 лет и больше – долголетие.Правильное питание. Сбалансированная диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, помогает замедлить процессы старения. Включайте в рацион больше фруктов, овощей, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов.Регулярная физическая активность. Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению обмена веществ, поддерживают мышечный тонус и улучшают общее самочувствие.Гидратация. Поддерживайте водный баланс, выпивая достаточное количество воды. Это помогает сохранить кожу увлажненной и улучшает общее состояние организма.Качественный сон. Сон — это время, когда организм восстанавливается. Стремитесь спать 7-9 часов в сутки, чтобы поддерживать здоровье и молодость.Управление стрессом. Стресс негативно влияет на здоровье и старение. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или просто прогулки на свежем воздухе.Отказ от вредных привычек. Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Эти привычки способствуют преждевременному старению кожи и ухудшают общее состояние здоровья.Социальные связи. Поддерживайте общение с друзьями и близкими. Социальные связи способствуют улучшению психоэмоционального состояния и помогают чувствовать себя молодым.Постоянное обучение. Занимайтесь саморазвитием, изучайте новое и ставьте перед собой цели. Это помогает поддерживать умственную активность и жизненный интерес.Регулярные медицинские обследования. Не забывайте проходить регулярные медицинские обследования. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и сохранить здоровье.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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