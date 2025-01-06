NEJM: Врач заразился от пациента раком

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может привести к раку шейки матки.

Гепатит B и C связаны с раком печени.

Хеликобактер пилори может увеличить риск рака желудка.

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