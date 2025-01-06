NEJM: Врач заразился от пациента раком
В New England Journal of Medicine сообщили об уникальном случае: в Германии хирург во время полостной операции заразился от пациента раком. Этот инцидент вызвал широкий резонанс.
Утверждается, что врач занимался удалением злокачественной фиброзной гистиоцитомы из брюшной полости пациента. При установке дренажа он случайно порезал палец.
Порез мгновенно обработали, однако на его месте вскоре появилась небольшая шишка. Гистология показала, что это та же гистиоцитома, что и у пациента.
Иммунитет врача не смог справиться со злокачественными клетками. Сейчас с хирургом все хорошо, он справился с болезнью.
Злокачественная фиброзная гистиоцитома – наиболее частый вид опухоли мягких тканей. Болезнь возникает в основном у мужчин в возрасте 20-50 лет.
Новообразование локализируется на коже, внутренних органах и дыхательных путях. Выглядит опухоль как узелок от 0,2-0,8 см в диаметре, округлой формы, без четких контуров.
Различают три формы заболевания: простая, липидная и сидеротическая фиброзная гистиоцитома.
Можно ли заразиться раком? Считается, что нет, ведь рак не является инфекционным заболеванием. Это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым делением клеток, которые могут образовывать опухоли.
Тем не менее, некоторые вирусы и бактерии могут повышать риск развития определенных типов рака. Например:
- Вирус папилломы человека (ВПЧ) может привести к раку шейки матки.
- Гепатит B и C связаны с раком печени.
- Хеликобактер пилори может увеличить риск рака желудка.
Важно помнить, что рак развивается в результате множества факторов, включая генетическую предрасположенность, образ жизни и воздействие окружающей среды.
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