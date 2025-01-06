Врач Баранова: если вам не хочется секса, проверьте гормоны
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала о причинах снижения либидо. По ее словам, с этой проблемой сталкиваются многие женщины.
— Снижение либидо — деликатная тема, но с ней сталкиваются многие женщины. Причины могут быть разными: от стресса и усталости до гормональных нарушений, — написала медик в своем блоге.
Причины снижения либидо:
На первое место медик поставила гормональные нарушения. Речь идет о снижении уровня эстрогенов и тестостерона — ключевых гормонов, влияющих на либидо. Сюда же относится нарушение работы щитовидной железы (гипотиреоз) и повышение пролактина (может подавлять сексуальное влечение).
На втором месте — хронический стресс и усталость. Повышение уровня кортизола подавляет выработку половых гормонов.
Недосып ухудшает выработку мелатонина и тестостерона, а они играют важную роль в регуляции либидо.
Нехватка питательных веществ, таких как цинк, магний, витамины группы B и жирных кислот омега-3 влияет на гормональный баланс.
Гормональные контрацептивы, антидепрессанты и другие препараты могут подавлять сексуальное влечение.
Также желание снижают психологический дискомфорт, нерешённые конфликты или отсутствие эмоциональной близости.
Как восстановить либидо?
Следите за питанием. Необходимо увеличить употребление полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) для синтеза гормонов. Выбирайте продукты, богатые цинком (морепродукты, семена тыквы) и магнием (зелёные овощи, орехи). Добавьте в рацион больше белка: яйца, рыба, птица. Полезны брокколи, капуста, шпинат, ягоды.
Сделайте сон более качественным.
Уменьшите стресс.
Увеличьте физическую активность.
Поддержите гормональный баланс.
— Фитоэстрогены: продукты, содержащие соевые бобы, льняное семя, кунжут, помогают мягко поддерживать уровень эстрогенов. Рассмотрите адаптогены, такие как ашваганда или родиола, которые поддерживают работу надпочечников, — отметила Баранова.
Проверьте уровень гормонов: сдайте анализы на эстроген, тестостерон, пролактин, ТТГ, кортизол. Врач может назначить заместительную терапию или корректирующие препараты.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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