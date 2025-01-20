Это канцерофобия: медики назвали признаки отсутствия рака у человека

Постоянные мысли о раке и его симптомах.

Избегание медицинских обследований или, наоборот, частые и ненужные визиты к врачу.

Тревога и стресс, связанные с возможностью заболевания.

Личный опыт. Люди, которые пережили рак или наблюдали за болезнью у близких, испытывают страх перед этой болезнью.

Информация. Чрезмерное потребление информации о раке, особенно в СМИ, может усиливать страх.

Генетическая предрасположенность. Люди с семейной историей рака более подвержены канцерофобии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.