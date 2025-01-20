Это канцерофобия: медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Врачи назвали признаки отсутствия онкологии у человека. Часто их, напротив, ошибочно принимают за симптомы этой болезни.
Канцерофобия — страх развития рака, который может быть настолько сильным, что влияет на повседневную жизнь человека.
На рак не могут указывать внезапные боли, высокая температура или запоры, отметили специалисты. Онкология так быстро себя не проявляет.
Уплотнения на теле, при нажатии на которые чувствуется боль, не указывают на развитие злокачественной опухоли. Головные боли и неприятные ощущения в области спины, длящиеся в течение нескольких лет, тоже не являются симптомами рака.
Не нужно заниматься самолечением, лучше обратиться к специалистам, призывают врачи.
Симптомы канцерофобии:
- Постоянные мысли о раке и его симптомах.
- Избегание медицинских обследований или, наоборот, частые и ненужные визиты к врачу.
- Тревога и стресс, связанные с возможностью заболевания.
Причины канцерофобии:
- Личный опыт. Люди, которые пережили рак или наблюдали за болезнью у близких, испытывают страх перед этой болезнью.
- Информация. Чрезмерное потребление информации о раке, особенно в СМИ, может усиливать страх.
- Генетическая предрасположенность. Люди с семейной историей рака более подвержены канцерофобии.
— Если канцерофобия мешает вашей жизни, важно обратиться за помощью к специалисту. Понимание и поддержка могут значительно улучшить качество жизни и помочь справиться с этим страхом, — говорится в исследовании, опубликованном в The Health.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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