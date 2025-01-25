Нарколог Баходиров рассказал, как четырехдневная рабочая неделя влияет на психику человека

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женщина

Психиатр и нарколог Анвар Баходиров рассказал о негативных и позитивных сторонах сокращенной рабочей недели. В Сети не первый год обсуждают, нужна ли россиянам четырехдневка.

Что касается позитива, то, по словам медика, сокращение рабочих дней способствует улучшению эмоционального здоровья.

— Дополнительный выходной дает больше времени для отдыха, общения с близкими, хобби и физической активности. Эти факторы способствуют снижению уровня хронического стресса, эмоционального выгорания и повышению общего качества жизни,отметил Баходиров.

Люди, у которых есть достаточное количество времени для восстановления, показывают более высокий уровень креативности и продуктивности. У них наблюдается улучшение когнитивных функций. Важно — снижается уровень тревожности.

Теперь о негативных факторах. Если неделя станет сокращенной, а общая нагрузка не уменьшится, то нужно будет распределять ее на четыре дня вместо пяти. Для некоторых такой график может стать источником стресса. 

Увеличение нагрузки может привести к переутомлению, что ухудшает концентрацию, повышает уровень раздражительности и снижает мотивацию.

Также важно, как люди распорядятся дополнительный выходным. Хорошо, если он будет использован с пользой для здоровья.

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Теги : работа, стресс