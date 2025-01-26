Медики назвали главным признаком проблем с желчным пузырем боль в правом подреберье

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живот

Проблемы с желчным пузырем могут проявляться различными симптомами, но одним из самых характерных является боль в правом подреберье. Она может быть острой или тупой и часто сопровождается другими неприятными ощущениями. 

Желчный пузырь — небольшой мешковидный орган, расположенный под печенью. Его ключевые функции: накопление и концентрирование желчи.

Боль обычно ощущается в правом верхнем углу живота, под ребрами, и может отдавать в спину или правое плечо.

Сопутствующие симптомы:
  • Тошнота и рвота часто сопровождают болевой синдром.
  • Изменение цвета стула: стул может стать светлым, а моча — темной.
  • Появление желтоватого оттенка кожи и слизистых оболочек.

Причины болей:
  • Образование камней. Самая распространенная причина, вызывающая боль и воспаление.
  • Холецистит. Воспаление желчного пузыря, может быть острым или хроническим.
  • Дискинезия. Нарушение моторики желчного пузыря, приводящее к болям и дискомфорту.
Признаки болезней желчного пузыря:
  • снижение аппетита;
  • тяжесть, боли в правом подреберье, интенсивность которых возрастает после переедания или употребления жирной пищи;
  • тошнота;
  • вздутие живота;
  • потемнение мочи;
  • горечь и сухость во рту;
  • горькая отрыжка;
  • светлый оттенок кала;

Не стоит игнорировать симптомы, так как проблемы с желчным пузырем могут привести к серьезным осложнениям, отмечают медики.

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