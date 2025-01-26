Медики назвали главным признаком проблем с желчным пузырем боль в правом подреберье
Проблемы с желчным пузырем могут проявляться различными симптомами, но одним из самых характерных является боль в правом подреберье. Она может быть острой или тупой и часто сопровождается другими неприятными ощущениями.
Желчный пузырь — небольшой мешковидный орган, расположенный под печенью. Его ключевые функции: накопление и концентрирование желчи.
Боль обычно ощущается в правом верхнем углу живота, под ребрами, и может отдавать в спину или правое плечо.
Сопутствующие симптомы:
- Тошнота и рвота часто сопровождают болевой синдром.
- Изменение цвета стула: стул может стать светлым, а моча — темной.
- Появление желтоватого оттенка кожи и слизистых оболочек.
Причины болей:
- Образование камней. Самая распространенная причина, вызывающая боль и воспаление.
- Холецистит. Воспаление желчного пузыря, может быть острым или хроническим.
- Дискинезия. Нарушение моторики желчного пузыря, приводящее к болям и дискомфорту.
- снижение аппетита;
- тяжесть, боли в правом подреберье, интенсивность которых возрастает после переедания или употребления жирной пищи;
- тошнота;
- вздутие живота;
- потемнение мочи;
- горечь и сухость во рту;
- горькая отрыжка;
- светлый оттенок кала;
Не стоит игнорировать симптомы, так как проблемы с желчным пузырем могут привести к серьезным осложнениям, отмечают медики.
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