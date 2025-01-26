Медики назвали главным признаком проблем с желчным пузырем боль в правом подреберье

Тошнота и рвота часто сопровождают болевой синдром.

Изменение цвета стула: стул может стать светлым, а моча — темной.

Появление желтоватого оттенка кожи и слизистых оболочек.

Образование камней. Самая распространенная причина, вызывающая боль и воспаление.

Холецистит. Воспаление желчного пузыря, может быть острым или хроническим.

Дискинезия. Нарушение моторики желчного пузыря, приводящее к болям и дискомфорту.

снижение аппетита;

тяжесть, боли в правом подреберье, интенсивность которых возрастает после переедания или употребления жирной пищи;

тошнота;

вздутие живота;

потемнение мочи;

горечь и сухость во рту;

горькая отрыжка;

светлый оттенок кала;

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